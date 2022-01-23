Пока одни с радостью валяются в сугробах, другие считают дни до наступления тепла. Почему мы ощущаем холод по-разному? На это влияет множество факторов, таких как уровень железа в крови, метаболизм, масса тела и даже эмоциональное состояние. Собрали 7 фактов о холоде, пишет Theoryandpractice.

За осязание, температуру, проприоцепцию, ноцицепцию отвечает соматосенсорная система. Болевые рецепторы, ноцицепторы, реагируют на механические, тепловые или химические воздействия, которые могут быть опасны. Этот сигнал побуждает поскорее избавиться от этого ощущения.

Болевые ощущения от холода возникают по-разному. Пока одним «терпимо», другим просто невыносимо находиться на морозе, и количество слоёв одежды не помогает разрешить эту проблему. Непереносимость холода проявляется как повышенная чувствительность. Если состояние не проходит долгое время, стоит обратиться к врачу.

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Холод вызывает нейрорефлекторный спазм сосудов — сужение стенок между ними. Как следствие, замедляется кровоток, что влияет на открытые пальцы рук и ног. Они могут онеметь, а при обморожении появляются волдыри.

Длительное воздействие холода приводит к переохлаждению, или гипотермии. Она возникает, когда тело человека теряет тепло быстрее, чем производит. Температура падает ниже 35 градусов. В таком состоянии увеличивается риск сердечного приступа. К основным симптомам переохлаждения относятся дрожь, заторможенная речь, замедленное дыхание, плохая координация.

На горнолыжных курортах у людей возникают «ветровые ожоги», которые схожи с солнечными. Снег отражает до 80% ультрафиолетовых лучей, а ветер снижает естественную защиту кожи от ультрафиолета.

Нос играет ключевую роль в нагревании, увлажнении и очистке воздуха. Когда мы оказываемся на холоде, увеличивается выработка слизи, которая позволяет регулировать эти потоки и не навредить дыхательным путям.

Чем меньше жировой ткани у человека, тем быстрее его тело теряет тепло. Но всё же стоит помнить, что это далеко не единственный фактор, который воздействует на ощущение холода: в некоторых случаях человеку с большей массой тела может быть холоднее, чем человеку с меньшим весом. На ощущение тепла также влияют эмоциональное состояние, метаболизм, уровень физической активности и не только.

Быстрые мышечные сокращения позволяют генерировать тепло. Область в промежуточном мозге, гипоталамус, запускает «отопительные» механизмы в теле. Кроме дрожи, возникают и так называемые мурашки. Эволюционно у животных данный рефлекс создавал воздушную прослойку между кожей и окружающей средой, чтобы сохранить тепло. У человека пиломоторный рефлекс утратил свою прямую функцию.

Дело в том, что алкоголь не помогает организму лучше вырабатывать тепло, а лишь притупляет чувство холода. То есть ваше тело просто иначе реагирует на внешнюю среду, что может привести к еще большему обморожению. В зимнее время лучше употреблять безалкогольные горячие напитки, причем предпочтительнее чай, а не кофе, который выводит жидкость из организма и не способствует согреванию.