Хана Горка, чешская народная певица, выступающая против прививок, умерла после того, как намеренно заразилась дельта-штаммом Covid-19, чтобы получить медицинский пропуск, позволяющий ей посещать сауну и театр.

Ей было 57 лет. Об этом пишет DailyMail.

Хана Горка заразилась на Рождество специально, после того как заболели её муж и сын. Она, как анти-ваксер, думала, что всё будет легко. За два дня до смерти она даже сообщила в соцсетях: «Натерпелась, конечно, но вроде пронесло! Теперь — театр, баня и концерт. И срочно на море!»…

«Я выжила… Это было тяжело», — писала Хана Горка.

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Во время одной из прогулок она быстро вернулась домой – жаловалась на боль в спине. Прилегла — и сразу острая дыхательная недостаточность. Задохнулась в собственной постели.

Её сын винит в смерти своей мамы антипрививочные группы, у которых «руки в крови».

«Я точно знаю, кто повлиял на неё… Меня огорчает, что она доверяла незнакомцам больше, чем своей семье», — сказал Рек.

Только во вторник, 18 января, Чехия с населением 10,7 млн человек объявила о более чем 20 000 новых случаев заражения Covid-19.