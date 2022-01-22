Как в 1965 году группа подростков оказалась на необитаемом острове: история шестерых школьников

Люди, которые видят море разве что раз в году во время отпуска, представляют его исключительно с положительной стороны. Белый песок пляжа, отдых и расслабление. Прочитанная когда-то в детстве книга о Робинзоне Крузо или просмотренный фильм вызывают яркие эмоции. Ведь главный герой оказался на тропическом острове, где круглый год тепло. Однако это всего лишь книга, пишет Fishki.net.

В реальности одиночки, попавшие на необитаемый остров, вынуждены бороться за жизнь буквально каждую минуту своего пребывания там. Интересно ещё то, что во всех робинзонадах главным героем выступает взрослый человек, мужчина, состоявшийся по жизни, здоровый и имеющий багаж знаний по выживанию.

Но что будет, если ситуация сложится по-другому? Если «робинзонами» окажутся дети, мало подготовленные для выживания в диком месте? Самое удивительное, что такая ситуация не является чьей-либо фантазией или литературным вымыслом. Подобный случай, растянувшийся на 15 месяцев, произошёл в реальности. Шестеро мальчишек возрастом от 15 до 17 лет оказались одни на необитаемом острове и сумели выжить.

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Произошло это на острове Ата, что входит в архипелаг Тонга, расположенный в Тихом океане. Сам остров является вулканическим. Площадь составляет 2,3 кв. км. Он был открыт 19 января 1643 года голландским мореплавателем Абелем Тасманом. Однако из-за плохой погоды экспедиция Тасмана не смогла устроить стоянку на нём. На острове проживало племя аборигенов, которое в 1862-1864 гг. сильно пострадало от налётов перуанских работорговцев, угонявших людей в рабство для разработки гуано. Правитель Королевства Тонга Джордж Тупоу I решил эвакуировать всех оставшихся аборигенов на другие крупные острова. С этого момента Ата считается необитаемым.

Так было до июня 1965 года, пока шестеро мальчишек с острова Хаафева не решили сбежать из католической школы-интерната. Они проходили обучение в колледже Святого Андрея, который отличался суровыми нравами, повышенной строгостью и дисциплиной. Беглецы планировали захватить лодку и отправиться на архипелаг Фиджи, расположенный примерно в 805 километрах от Хаафева.

Шестью смельчаками стали: Sione Fataua (17 лет), «Stephen» Tevita Fatai Latu (17 лет), «David» Tevita Fifita Siolaʻa (15 лет), Kolo Fekitoa (17 лет), «Mano» Sione Filipe Totau (16 лет), и Luke Veikoso (16 лет). Они смогли украсть лодку размером около 8 метров, захватили с собой несколько кокосовых орехов, пару мешков бананов и газовую горелку. И отправились в путь. Позже самый младший из беглецов — «Девид» — шутил, что его взяли с собой лишь потому, что он единственный из всех умел плавать.

Примерно в пяти морских милях от места побега они занялись рыбалкой, а с наступлением ночи легли спать. В эту же ночь налетевший шторм сорвал их лодку с якоря, порвал парус и повредил рули.

Утром мальчишки проснулись на сильно повреждённой и дрейфующей в неизвестном направлении лодке. Приходилось постоянно вычерпывать воду из понемногу тонущего плавсредства. Как позже выяснилось, их отнесло примерно на 200 миль на юго-запад, и лишь на восьмой день ребята заметили вдалеке сушу.

К этом моменту из-за полученных повреждений лодка окончательно развалилась, и мальчишкам пришлось добираться до земли вплавь, цепляясь за обломки. «Мано» достиг берега первым. Он настолько ослаб, что не мог даже стоять, но тем не менее крикнул остальным, чтобы они выбирались следом.

Вскоре они выкопали небольшую пещеру, чтобы укрываться от непогоды. Питались ребята яйцами и мясом птиц, гнездящихся на берегу. Из-за нехватки питьевой воды им пришлось употреблять птичью кровь и собирать дождевую воду.

Лишь спустя три месяца, немного окрепнув, они потихоньку начали исследовать остров. В вулканическом кратере обнаружились останки строений XIX века, созданных аборигенами. На острове также были найдены одичавшие куры и некоторые растительные культуры, которые служили основным источником питания. С помощью двух палок удалось разжечь огонь, что немного облегчило положение ребят. Этот очаг они поддерживали больше года — всё время, что находились на острове.

Мальчики договорились разделить работу поровну и действовать парами. Лидерами стали двое самых старших по возрасту. Они взяли на себя ответственность за планирование жизни на острове и эмоциональное состояние остальных. По их воспоминаниям, ссоры случались, но продолжались не более двух-трёх часов. Все понимали безвыходность положения, в котором оказались.

Один из них смастерил импровизированный музыкальный инструмент из скорлупы кокосов, древесных обрезков и проволоки. Под него по вечерам ребята распевали песни, пять из которых сочинили сами. Однажды они предприняли попытку покинуть остров. Но собранный ребятами плот развалился в полутора километрах от берега, возвращаться назад пришлось вплавь. Разрушение плота на самом деле стало для них весьма удачным обстоятельством: не имея карты, мальчики считали, что обитаемые места находятся на юге, но при таком курсе они уплыли бы в открытый океан.

Мимо острова несколько раз проходили корабли. Но, несмотря на огонь и попытки привлечь внимание, их так ни разу и не заметили.

Вынужденное одиночество юных «робинзонов» закончилось 11 сентября 1966 года, когда рыболовное судно Just David приблизилось к Ата. Капитан Питер Уорнер заметил участки выжженной травы на берегу, хотя остров считался необитаемым. Подойдя к берегу, он заметил в бинокль мальчишек, однако отнёсся к этому с осторожностью: ходили слухи, что жители Королевства в качестве наказания оставляют преступников на отдалённых островах. Когда судно подошло к берегу, один из мальчиков доплыл до него и рассказал капитану, кто они и что с ними произошло. Тот, не поверив сначала словам парня, связался по радио с островом Хаафева, и спустя полчаса ему пришёл ответ.

Мальчишки уже давно считались погибшими. Как оказалось, они пробыли на Ата почти 15 месяцев. После прибытия домой их обследовали в больнице — все шестеро были здоровы. И даже парень, сломавший во время робинзонады ногу, был в хорошем состоянии, так как ребята хорошо заботились о временно недееспособном товарище.

Однако приключения «робинзонов» на этом не закончились. Владелец угнанной лодки обвинил их в краже, и мальчишек заключили под арест. Уорнер же, узнав о случившемся, выплатил владельцу лодки компенсацию и впоследствии нанял ребят на своё рыболовное судно. Также Питер Уорнер, заимевший отличную репутацию после спасения ребят, получил от короля Туфа’ахау Тупоу IV разрешение на вылов омара в водах Тонга, что позволило ему организовать свою рыболовную компанию.

О приключениях тонганских «робинзонов», как их стали затем называть, было снято несколько документальных фильмов. К съёмкам привлекались непосредственные участники истории, а в финансировании поучаствовал и Питер Уорнер. Уже в 2015 году испанский исследователь Альваро Сересо провёл на Ата 10 дней в сопровождении одного из «робинзонов». Сересо впоследствии написал книгу, описывающую его впечатления от выживания на острове и воспоминания.

Интересным было и сравнение этого происшествия с популярным литературным произведением Уильяма Голдинга — «Повелитель Мух». В нём автором описывается схожая ситуация с детьми, оказавшимися на необитаемом острове, однако быстро опустившимися до первобытной жестокости и взаимной ненависти. Тонганские же «робинзоны», действуя сообща, не только сумели выжить на необитаемом острове, но и сохранили здоровье, оставались людьми даже в столь тяжёлой ситуации.