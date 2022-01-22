Расширен перечень случаев обязательного использования кассового оборудования при реализации товаров и услуг, соответствующие постановления приняли Совет министров и Нацбанк Беларуси, пишет Sputnik.by.

К 10 апреля нынешнего года в обязательном порядке должно быть установлено кассовое оборудование, обеспечивающее дифференцированный учёт данных о товарах в объектах с торговой площадью 200 кв. метров и более (исключение — магазины потребкооперации, расположенные в сельской местности). На данный момент действует требование по объектам в 650 кв. метров и более.

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К 18 мая кассы должны быть в местах розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах на рынках.

До 10 апреля 2023 года необходимо установить кассовое оборудование в местах, где бытовые услуги, а также розничную торговлю оказывают более одного человека в смену. Речь идёт об объектах и местах, расположенных в сельской местности.

С 10 октября прошлого года кассовые аппараты должны быть в магазинах потребкооперации, расположенных в сельских населённых пунктах, если там есть только один продавец. Это же касается тех, кто занимается розничной торговлей непродовольственными товарами на рынках и ярмарках, продаёт плодоовощную продукцию вне торговых объектов, оказывает услуги помимо постоянной работы (за исключением территории сельской местности), обучает несовершеннолетних.

Если же субъекты хозяйствования до 20 октября прошлого года заключили договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования, они вправе до 1 февраля нынешнего года принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования.

Субъекты предпринимательской деятельности могут использовать кассовый суммирующий аппарат с установленным средством контроля налоговых органов или программные кассы, сообщает Информационно-издательский центр по налогам и сборам.