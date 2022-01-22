Возле деревни в Солигорском районе военный вертолёт Ми-24 совершил экстренную посадку

«В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку», — сообщила вечером, 21 января пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

Как пишет сайт «Электронный Солигорск», ссылаясь на местных жителей, это случилось недалеко от агрогородка Гоцк примерно в 20:40. Жители деревни так описывают происходившее:

«Был слышен рёв мотора, вертолёт всё кружил, кружил над Гоцком, а потом упал».

«Летел низко над деревней, ещё думали, а чего же так низко? Но лётчик отвёл его от населённого пункта, и вертолёт ушёл в поле».

«Экипаж не пострадал. Проводится расследование», — информирует Минобороны