С конца октября прошлого года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и двух небольших местных.

С 1 января МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.

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Список некоторых социально значимых товаров, стоимость которых регулировалась государством до 31 декабря

Сейчас эти товары продают пенсионерам, многодетным и малоимущим с 10%-ной скидкой, только если они не на акции.

Наименование товара Стоимость, рублей (18.11.2021) Стоимость, рублей (16.12.2021) Стоимость, рублей (20.01.2022) свинина на кости (1 кг) 8,99 8,99 не было в наличии голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 5,89 5,89

5,89

молоко Complimilk 3,2% (1 л) 1,45 1,47 1,49*

сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,18 16,18 14,51**

масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,19 5,45 5,19

масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,97 2,97 3 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 2,9 не было в наличии 3,05 хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг) 1,13 1,13

не было в наличии батон «Для всей семьи»/«Для вашей семьи» (0,5 кг) 1,17 1,17 1,22 сахар-песок, Слуцк (1 кг) 1,68 1,68 1,68

* — подорожало, ** — подешевело

Батон «Для всей семьи» стал называться «Для вашей семьи» и подорожал на 5 копеек. Также поднялись в цене молоко, сливочное масло и куриные яйца. Слуцкий сыр подешевел на 2,29 рубля, а подсолнечное масло — на 26 копеек.

Ранее