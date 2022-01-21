С конца октября прошлого года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и двух небольших местных.
С 1 января МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.
Список некоторых социально значимых товаров, стоимость которых регулировалась государством до 31 декабря
Сейчас эти товары продают пенсионерам, многодетным и малоимущим с 10%-ной скидкой, только если они не на акции.
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (18.11.2021)
|Стоимость, рублей (16.12.2021)
|Стоимость, рублей (20.01.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|8,99
|8,99
|не было в наличии
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|5,89
|5,89
|5,89
|молоко Complimilk 3,2% (1 л)
|1,45
|1,47
|1,49*
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|16,18
|16,18
|14,51**
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,19
|5,45
|5,19
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,97
|2,97
|3
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|2,9
|не было в наличии
|3,05
|хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг)
|1,13
|1,13
|не было в наличии
|батон «Для всей семьи»/«Для вашей семьи» (0,5 кг)
|1,17
|1,17
|1,22
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|1,68
|1,68
|1,68
* — подорожало, ** — подешевело
Батон «Для всей семьи» стал называться «Для вашей семьи» и подорожал на 5 копеек. Также поднялись в цене молоко, сливочное масло и куриные яйца. Слуцкий сыр подешевел на 2,29 рубля, а подсолнечное масло — на 26 копеек.
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