Утро пятницы‚ 21 января‚ началось со слабой метели. По данным мобильного приложения Белгидромета‚ за сегодня выпадет 2‚5 мм осадков‚ а за субботу‚ 22 января‚ — 1‚3 мм‚ то есть в два раза меньше.

Для сравнения‚ 15 марта 2013 года циклон «Хавьер» принёс 14 мм осадков. Тогда высота снега достигала 40 см, а сугробы наметало до 1,5 метра и больше. Сейчас снега примерно в шесть раз меньше.

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Сайт Gismeteo показывает, что по состоянию на 15 часов 21 января высота снежного покрова составляет 5,1 см. В субботу к вечеру прогнозируется 8,2 см.

Численный прогноз Белгидромета на 22 и 23 января в Слуцке