В белорусских школах и детсадах подорожает питание. Новые нормы расходов на детские обеды публикует правовой портал pravo.by. Они вступят в силу с 21 января.

Стоимость питания для школьников:

от 6 до 10 лет вырастет до 2,52 рубля в день;

вырастет до 2,52 рубля в день; от 11 до 18 лет — до 2,94 рубля в день.

Стоимость питания в детских садах: