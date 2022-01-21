В белорусских школах и детсадах подорожает питание. Новые нормы расходов на детские обеды публикует правовой портал pravo.by. Они вступят в силу с 21 января.
Стоимость питания для школьников:
- от 6 до 10 лет вырастет до 2,52 рубля в день;
- от 11 до 18 лет — до 2,94 рубля в день.
Стоимость питания в детских садах:
- для детей 1 – 3 лет с 10-часовым пребыванием — до 3,26 рубля в день. Для малышей этого же возраста, но с 12-часовым нахождением в саду – до 4,03 рубля;
- для детей 3 – 7 лет с 10-часовым пребыванием составит 4,19 рубля, с 12-часовым – 5,01 рубля.