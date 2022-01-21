Окна ПВХ на дачу: как выбрать правильно

Выбор остекления для загородных домов, коттеджей и резиденций куда сложнее, чем для квартир. Окна ПВХ обязаны быть прочнее, надёжнее и долговечнее. Эти пункты особенно важны, если вы планируете проживать в доме не постоянно.

Качественные пластиковые окна для коттеджей следует заказывать по следующим критериям:

Долговечность — не менее 5 лет гарантии на раму, стеклопакеты и фурнитуру. Некоторые производители предлагают 10 лет + гарантийное обслуживание, что добавляет очков компании-установщику;

— не менее 5 лет гарантии на раму, стеклопакеты и фурнитуру. Некоторые производители предлагают 10 лет + гарантийное обслуживание, что добавляет очков компании-установщику; Теплоизоляция — герметичные швы, технологически выверенная конструкция, отсутствие перекосов. Такой подход позволит зданию оставаться сухим и комфортным даже без отопления в холодное время года;

— герметичные швы, технологически выверенная конструкция, отсутствие перекосов. Такой подход позволит зданию оставаться сухим и комфортным даже без отопления в холодное время года; Прочность механизмов — классическая защита от потенциальных вандалов. В этом случае производитель закладывает дополнительные армирующие элементы в раму, а также ставит усиленную фурнитуру с запорными элементами;

— классическая защита от потенциальных вандалов. В этом случае производитель закладывает дополнительные армирующие элементы в раму, а также ставит усиленную фурнитуру с запорными элементами; Экологичность — отсутствие неприятного запаха и выделения вредных веществ при нагреве и остывании пластика. Никому не захочется приезжать в дом, где царит «атмосфера» синтетики, опасных химических соединений.

А если учесть, что современные окна рехау можно установить в любой дом (кирпичный, каркасный, брус), над конструкцией профиля стоит задуматься с особой тщательностью.

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Какие окна подойдут для дачи и коттеджа

Опыт показывает, что использование металлопластиковых решений на дистанции гораздо выгоднее, чем деревянные конструкции. Они доступнее, не поддаются температурным колебаниям (расширение материала, подверженность выгоранию, расслаиванию), не страдают от скачков температуры и легче переносят суровые климатические условия.

Первое, на что стоит обратить внимание — толщина профиля. Именно она определяет теплоизоляционные и защитные свойства будущего окна:

Толщина 60 мм — бюджетное решение с минимальной комплектацией и базовыми звукоизоляционными возможностями. Такие окна рекомендовано ставить в зоны с умеренным климатом в относительно тихих районах. Рама выдержит лишь одиночный стеклопакет.

Толщина 70 мм — классические окна с двойным стеклопакетом, хорошими показателями тепло-, шумо-, пылеизоляции. Для умеренного климатического пояса подходят идеально. Выдерживают температуру до -10 градусов Цельсия.

Толщина 80 мм — дополнительное армирование, усиленная фурнитура, возможность установки тройного стеклопакета для максимального отсекания звуков и холода. Двойной уплотнительный контур защитит от влаги, пыли и посторонних личностей.

Толщина более 80 мм — сверхпрочные модели и лучшими показателями защиты, герметичности и надежности. Стоят соответственно. Но когда речь заходит о комфорте и личном спокойствии, вопрос цены отходит на второй, а то и третий план. Вы можете просмотреть каталог цен окон пвх на alekspro.by.

Мы не рекомендуем заказывать окна с однокамерными стеклопакетами, поскольку они не дадут эффекта уюта и комфорта. К тому же, подобные модели остекления зачастую лишены энергосберегающих и теплоизоляционных свойств, а сырые углы в коттедже вам вряд ли понравятся.

И помните, что даже самые надежные окна не покажут и 50% эффективности, если они были установлены дилетантами, которые не придерживаются технологии монтажа. Хотите комфорта? Доверьте их монтаж профессионалам.

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