Обзор цен на Слуцком рынке. Картофель — по 1,55 рубля, бананы — от трёх

На рынке мало торговцев, возможно, что из-за погоды и сильного ветра. Есть стойкие бабушки с соленьями и сушёными яблоками, несколько торговцев фруктами-овощами. Перечень цен на овощи, фрукты на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.20 часов четверга, 20 января.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Пекинская капуста – 3,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм
- Тыква – 2 рубля за 1 килограмм
- Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий – 0,5-1 рубля за головку
Фрукты
- Апельсин – 4,8 рублей за 1 килограмм
- Грейпфрут – 3,8 рубля за 1 килограмм.
- Мандарины – 5 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние – 2 рубля за килограмм
- Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
- Лимоны – 5 рублей за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Гранат – 6 рублей за 1 килограмм
- Хурма – 5 рублей за 1 килограмм
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.
Разное
- Хреновина – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста квашенная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
- Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Грузди солёные — 10 рублей за 1 килограмм.
- Грибы маринованные зелёнки – 13 рублей за 1 литр
- Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
- Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее — 4 рубля за 1 десяток
- Зелень (петрушка) – 0,5 рубля за 1 пучок
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушённые – 1 рубль стакан (200 грамм)
- Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
- Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм