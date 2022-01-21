Обзор цен на Слуцком рынке. Картофель — по 1,55 рубля, бананы — от трёх

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Подорожал картофель. Обзор цен на Слуцком рынке
Фото: Марта Попова

На рынке мало торговцев, возможно, что из-за погоды и сильного ветра. Есть стойкие бабушки с соленьями и сушёными яблоками, несколько торговцев фруктами-овощами.  Перечень цен на овощи, фрукты на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.20 часов четверга, 20 января.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Пекинская капуста – 3,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм
  • Тыква – 2 рубля за 1 килограмм
  • Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий – 0,5-1 рубля за головку

Фрукты

  • Апельсин – 4,8 рублей за 1 килограмм
  • Грейпфрут – 3,8 рубля за 1 килограмм.
  • Мандарины – 5 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние – 2 рубля за килограмм
  • Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны – 5 рублей за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Гранат – 6 рублей за 1 килограмм
  • Хурма – 5 рублей за 1 килограмм

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.

Разное

  • Хреновина – 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста квашенная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
  • Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Грузди солёные — 10 рублей за 1 килограмм.
  • Грибы маринованные зелёнки – 13 рублей за 1 литр
  • Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее — 4 рубля за 1 десяток
  • Зелень (петрушка) – 0,5 рубля за 1 пучок
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушённые – 1 рубль стакан (200 грамм)
  • Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм
  • Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм