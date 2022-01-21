Обзор цен на Слуцком рынке. Картофель — по 1,55 рубля, бананы — от трёх

На рынке мало торговцев, возможно, что из-за погоды и сильного ветра. Есть стойкие бабушки с соленьями и сушёными яблоками, несколько торговцев фруктами-овощами. Перечень цен на овощи, фрукты на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.20 часов четверга, 20 января.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Пекинская капуста – 3,3 рубля за 1 килограмм

Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм

Тыква – 2 рубля за 1 килограмм

Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий – 0,5-1 рубля за головку

Фрукты

Апельсин – 4,8 рублей за 1 килограмм

Грейпфрут – 3,8 рубля за 1 килограмм.

Мандарины – 5 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние – 2 рубля за килограмм

Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм

Лимоны – 5 рублей за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Гранат – 6 рублей за 1 килограмм

Хурма – 5 рублей за 1 килограмм

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.

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