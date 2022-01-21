В «Козловичи-Агро» рассказали «Кур’еру» про свой новый молочно-товарный комплекс «Лесуны»‚ который показали областной коллегии по итогам работы отрасли животноводства.

Проект называется «Строительство двух коровников с доильно-молочным блоком возле д. Лесуны Слуцкого района». В комплексе установят автоматизированное доильное оборудование «Карусель» на 50 мест. Ферма рассчитана на содержание 800 дойных коров.

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Начало строительства фермы — декабрь 2020 года, окончание — апрель 2022 года.

Сметная стоимость строительства — 4 200 000 рублей, стоимость доильного оборудования — 2 009 000 рублей. В общей сумме — 6 209 000 рублей (примерно $2,4 по курсу Нацбанка). Из них:

бюджетные средства — 1 800 000 рублей (29%),

собственные средства «Козловичи-Агро» — 4 409 000 рублей (71%).

Ферма возле деревни Лесуны использует интенсивную технологию‚ которая «предназначена для круглогодового равномерного производства молока».

Некоторые показатели‚ которые даст ферма:

удой на одну корову — 8 000 кг;

годовое производство молока — 6 400 т;

прибыль от реализации за год — 1 604 000 рублей;

рентабельность продаж — 28,5%.

Напомним‚ что ОАО «Козловичи-Агро» получило около 3‚6 млн рублей чистой прибыли по итогам 2020 года‚ а за 2019-й — 3‚1 млн рублей.