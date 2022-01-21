«Это смешно». Минчанка позвонила в «Кур’ер» и рассказала, что с социальными скидками на продукты в столице

После публикации «Кур’ера» о том, как пенсионерка покупала продукты с социальной скидкой в супермаркетах Слуцка, в редакцию позвонила жительница Минска. Она рассказала, как оформляла скидку в столичном магазине. Женщина также поделилась своим мнением о том, кто будет оплачивать скидки, предоставленные пенсионерам и малоимущим.

«Это смешно. Я пенсионерка. Пошла в «Санту», купила того сего: молока, хлеба, творога, сметаны. Спросила про скидку. Сказали, что нужен паспорт и пенсионное. Их я всегда ношу с собой, — сказала женщина. — Работник магазина отксерила документы, я заполнила заявление. Они документы взяли и сказали: «Скидка будет через 10 -14 дней». Это как? Обещали-то с 17 января. Объяснили тем, что очень много заявок, пока обработают. Так у меня же их скидочная карта уже есть, значит данные мои все в базе есть, в чём проблема?

И ещё подумала про такой момент: а вы задумывались, кто оплатит магазинам эту скидку в 29 рублей в месяц. Я эти 29 рублей у вас заберу. А вы, если работаете, купите дороже. Заплатит мой сын или невестка. Магазины себе в убыток ничего не сделают. Даже за пакеты берут 30-50 копеек. Когда такое было, чтобы пакет стоил 5 тысяч (на старые деньги — прим. редакции)?»