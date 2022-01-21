Индивидуальные предприниматели начнут уплачивать единый налог по новым правилам с 1 февраля

А пока ИП могут продолжать изучать новые условия работы. У них есть время для адаптации к новшествам налогового законодательства, смены системы налогообложения.

В случае, если с 2022 года в работе ИП произошли изменения согласно новой редакции Налогового кодекса, он должен выбрать уплату или подоходного налога, или единого налога, если вид его деятельности в соответствии с гл. 33 НК позволяет это делать.

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