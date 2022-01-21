Производство алкогольных напитков в Беларуси теперь будут контролировать специальные счетчики, пишет Sputnuk.by. Такие меры приняло правительство страны, официальный документ размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Линии розлива будут оборудованы двумя датчиками, которые будут учитывать количество выпускаемых бутылок (за исключением игристых, шампанских, шипучих (газированных) вин и шипучих (газированных) напитков).

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В 2022 году предприятия должны выпустить 11 млн декалитров водки и ликеро-водочных изделий, почти 5 млн – фруктово-ягодных вин, более 2 млн – шампанского, 0,7 млн – коньяка. По объёмам это больше, чем в прошлом году.

В то же время для белорусских заводов уменьшена квота на производство рома (30 тысяч декалитров), кальвадоса (15 тысяч) и текилы (11 тысяч).