«Когда человек открыто чихает или кашляет в автобусе, это безответственно». Три совета от врача «грязной» зоны Слуцкой больницы

Случчанка Полина Велиган работает врачом общей практики в Слуцкой больнице. «Кур’ер» попросил медика дать три совета по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям.

Вот что ответила Полина:

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1. «Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маску в местах, где есть скопление людей. Я сама в транспорте и в магазинах обязательно ношу маску. Когда человек открыто чихает или кашляет в автобусе, это безответственно. Ладно он о себе не думает, а как же остальные?

2. Укреплять иммунитет, принимать поливитамины, хотя бы элементарно витамин С (аскорбиновая кислота). Есть больше фруктов, ягод.

3. Вакцинироваться. Всё-таки это дополнительная помощь иммунитету во время заражения коронавирусом. Сейчас нет проблем с наличием вакцин».