МТС временно снижает цены на смартфон c внушительным аккумулятором – Samsung Galaxy M52. По 6 февраля на эту модель действует 18-процентная скидка, что позволит сэкономить при её покупке до 230 рублей.

Samsung Galaxy M52 – стильный и отлично сбалансированный смартфон среднего уровня, облаченный в тонкий и легкий корпус. Устройство примечательно большим 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, основной тройной камерой на 64+12+ 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп и наличием модуля NFC. Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает до двух суток активной автономной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

По 6 февраля в рамках акции «Ещё выгоднее» на модель Samsung Galaxy M52 6/128 ГБ действует цена 999 рублей. Скидка при покупке единым платежом по промокоду «Samsung» позволит сэкономить 230 рублей. Доступнее смартфон стал также, если приобрести его с разбивкой оплаты на части. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 90,90 рубля, а на два года – 43,50 рубля.

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Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.