«Учительница предложила нанять репетитора сыну-первокласснику». Прошло полгода, и вот мои впечатления от школы

Я одна из тех матерей, для которых школьные каникулы – сродни отдыху на Мальдивах. И вот закончились зимние «мальдивы», и снова наступили суровые школьные будни.

В прошлом году я — счастливая мать первоклассника — отправила сына в школу. С тех пор всё свободное время между работой и домашними хлопотами уходит на занятия по чтению, письму, решению примеров. Дело в том, что наша учительница недовольна багажом знаний моего сына (и не его одного). Оказывается, он пришёл в школу и не умел читать, писать и считать…

Реклама

Мой сын родился в августе, ему только исполнилось шесть, и он пошёл в школу. Я хотела, чтобы у ребёнка было детство, а не занятия с 4-х лет.

Но он пошёл в школу, зная все буквы и счёт до 10-ти. Я была уверена, что в школу он идёт, чтобы учиться, а не блистать знаниями, полученными на дошкольных подготовках за деньги родителей.

Я спросила нашу учительницу, неужели мой сын хуже всех? На что она ответила: «Нет, таких, как вы, человек 10. Может, вам репетитора сыну нанять?».

Приехали! Я отдала ребёнка в 1-й класс, чтобы нанять ему репетитора для писания в прописи? Спросила: «А вы что, не научите?». На что она мне ответила: «У меня в классе 32 ученика! Я просто физически не могу уделить внимание каждому!»

И что на это ответить? Я сочувствую! И возмущаюсь! Кто позволяет набирать в классы по 32 первоклассника?

Ещё я сочувствую деткам, которых целый год до школы готовили к школе. Они сейчас сидят в классах, много знают и умеют и им скучно! И вот скажите мне – кто, когда, зачем решил, что в 1-й класс надо идти, освоив программу 1-го класса? Какие будут мнения?

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Она была прислана в четверг, 20 января.

Материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».