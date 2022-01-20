Историю освобождения птицы из ледяного плена «Кур’еру» рассказала Ксения Афанасенко. Её супруг Дмитрий служит в Слуцком РОЧС.

«Это было 8 декабря 2021 года. В часть поступил звонок, что в районе 11-го городка в реке замерзает лебедь. Ребята выехали на помощь птице. Лебедь сидел на воде, вокруг него уже образовалась корка льда. Силы у птицы уже были на исходе. Мой муж подплыл на лодке и спас лебедя из ледяной ловушки. Потом ещё укутали птицу курткой и завезли её на пожарной машине в часть. С лебедем сейчас всё хорошо. Его забрали к себе хозяева страусиной фермы»‚ — рассказала Ксения.