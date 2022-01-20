Слуцкое ЖКХ закупает у населения вторичные материальные ресурсы ежедневно (понедельник-пятница) с 8 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов). Пункт приёма вторсырья находится по адресу: ул.Гагарина, д.12.

Цены на вторсырьё следующие:

макулатура — 0,15 руб/кг;

стеклобой тарный — 0,12 руб/кг;

стеклобой оконный — 0,03 руб/кг;

отходы плёнки п/э чистые — 0,07 руб/кг;

отходы пластмасс (канистры) — 0,04 руб/кг;

ПЭТ-бутылка — 0,20 руб/кг;

сложная бытовая техника (неисправные и вышедшие из строя телевизоры, холодильники, стиральные машины, СВЧ-печи, радиоприёмники и т.д.) — 0,15 руб/кг.

Если объёмы собранного вторсырья не позволяют самостоятельно доставить его в приёмный пункт, можно оставить заявку на вывоз по телефону 4 41 07.