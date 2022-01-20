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Четверг, 20 января, 2022
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Слуцк

«Пенсионеры с мизерной пенсией редко ходят в магазин». Что случчане говорят про социальные скидки

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«Догоняла мужика, который украл три бутылки водки». Случчанка рассказала о работе кассира в супермаркете
Иллюстративная фотография. Фото: Ольга Паздерина

Рассказ случчанки на сайте «Кур’ера» о том, как она попробовала получить социальную скидку в 10% в супермаркетах города, стал самым читаемым за вчерашний день. Вот какие мнения высказывают случчане об этой акции для пенсионеров и малоимущих в первые дни её действия.

«На акционные товары скидка не распространяется»

Случчанка Наталья считает, что покупательница не прочитала внимательно условия предоставления скидки и купила товар, на который она не распространяется.

«В ответ на тему социальной скидки в магазине «Виталюр». Женщина не могла не видеть жёлтый ценник на творог «Ляховичок». На акционные товары не распространяется скидка. И вообще «Виталюр» — единственный магазин с самой простой формой получения скидки. Спасибо им за это», — написала Наталья.

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«Закупилась на 60 рублей, а скидка — на рубль»

Есть и противоположные мнения.

«Полный развод. Что обещали — не делают, — написала Татьяна. — Вчера свекровь ходила в «Виталюр», закупилась на 60 рублей, а скидку сделали только рубль. На товары, которые брала, была не 10% скидка, а 5%. Только на яйца куриные сделали скидку 10%. Зачем тогда это делать? Только людей в заблуждение вводят».

«На продукты остаются копейки»

Случчанка Валентина считает, что скидка ей мало поможет сэкономить, поскольку за продуктами пенсионеры с низким доходом ходят редко.

«У меня есть знакомые с пенсией 280-420 рублей. Коммунальные платежи, услуги интернета — всё в этом месяце поднялось в цене, рублей 180 в среднем нужно отдать. Плюс у всех таблетки жизненно необходимые, которые нужно купить, — это ещё от 20 рублей и выше. Порошок стиральный — тоже обязательно. На продукты остаются копейки: от 140 до 240 рублей в месяц. Так что объявленный в месяц лимит в 288 рублей, на который можно использовать скидку,  в общем и не нужен. Столько денег на продукты просто нет. Хотелось бы льготу на проезд в транспорте, как в России или Украине. Пенсионеры с мизерной пенсией редко ходят в магазин», — говорит женщина.

Пишите, испробовали ли вы объявленную скидку на продукты в магазинах Слуцка? Сколько удалось сэкономить и как скажется эта акция на вашем бюджете?

Пишите сюда:  «Сообщить новость». Или звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

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Телефон: 8 029 143 34 03, 8 029 805 98 68

Кабинет здоровой стопы

Скидка 10% на все услуги

Адрес: г.Слуцк, ул. Максима Богдановича, 3 (возле кафе "Милано", второй этаж)

Телефон: 8 029 373 89 14

Instagram: www.instagram.com/podologue_pedicure_slutsk/

Шаурма "Барсук"

Скидка 10% на все меню

Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 2

Телефон: 8029 240 24 04

Instagram: www.instagram.com/shawarma_barsuk/

Магазин мужской и женской одежды LTB

Скидка 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан 15/1, ТЦ «Европарк» (2 этаж).

Instagram: @ltb_slutsk.

Цветочная лавка Flora.Grand.by

Скидка 10% на готовые букеты

Телефон: 8044 560 00 62 для заказа

Есть доставка.

Инстаграм: https://www.instagram.com/flora.grand.by/

Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок, пав. 273

пожелания на 2022 год

Карты «Кур’ера»

Карты «Кур’ера» — отличный подарок на Новый год.

Карта «Кур’ера» — подарок бюджетный и практичный. Вы подарите возможность совершать выгодные покупки. С помощью нашей карты можно получить скидки более чем у 40 партнёров (кафе, салоны красоты, магазины одежды, бьюти-услуги и другие).

  • Купить карты можно в редакции: ул. Ленина, 128.
  • Если остались вопросы — звоните: (8044) 540 29 39, (8033) 318 99 30.
  • Стоимость карты — 7 рублей. Срок действия — по 31 декабря 2022 года

Красивый подарок от швейной мастерской "Валенси-стиль"

Прокат любого платья либо костюма

Наши услуги:

  • индивидуальный пошив одежды
  • ремонт одежды
  • прокат нарядов для праздников и фотосьемок
  • пошив детских фатиновых, нарядных платьев
  • пошив выпускных, свадебных, вечерних платьев

Время работы: с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной

Наш адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 207 (здание общежития "Дельфин")

Телефон: 80296 252 079, 8044 770 2363

Инстаграм: https://www.instagram.com/valencia.dress
Инстаграм: https://www.instagram.com/valenci.dress

Объятия - это лучший подарок:)

Всем подходит по размеру и никто не возражает, если вы его вернете

Варианты подарков от сети кофеен ПРО КОФЕ 

  • Брендированная упаковка кофе к 8-му марта (100%-ая арабика)
  • Подарочный сертификат
  • Стильное муссовое пирожное «Амур»
  • Тематические открытки
  • Неожиданный сюрприз «Подвешенный кофе»

Свидание в ПРО КОФЕ

Мы находимся:
- ул. Ленина, 156
- ТЦ «Европарк»

Мы в Instagram: https://instagram.com/pro_cofe

Мы ВКонтакте: https://vk.com/pro_cofe

Сертификат на любую услугу от студии перманентного макияжа Angels 

Перманентный макияж бровей, губ, век

Адрес: ул. Ленина 177 (Дом Быта)

Телефон: +375447964679

Инстаграм: https://www.instagram.com/permanent.slutsk

Вконтакте: https://vk.com/id474898005

Вкусный подарочный набор из нежнейших макарон и свежих цветов на 8 Марта от домашней кондитерской Л.Е.Т.О! 

Мы поможем осуществить любую сладкую фантазию: пирожные, рулеты, капкейки, зефир, торты и др.
Соберем любой набор по Вашим пожеланиям.

Телефон: +375 296 917 963

Инстаграм: https://www.instagram.com/letocakeslutsk

Вконтакте: https://vk.com/letocakeslutsk

Парфюм от "Etib Parfum" — премиум ароматы на основе натуральных компонентов middle сегмента 

Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл. Наши консультанты окажут вам профессиональную консультацию и помогут подобрать идеальный аромат в соответствии с вашими предпочтениями.

Адрес: Ул. 14 партизан, 15, ТЦ «Европарк» остров под эскалатором

Режим работы: с 10.00 до 20.00

Телефон: +375 295 332 274

Вконтакте: https://vk.com/club169414626

Инстаграм: https://www.instagram.com/etib_parfum_slutsk/

Подарочный сертификат от магазина нижнего белья "Secret Room" 

В магазине вы найдете нижнее белье, пижамы, тапочки, аксессуары и др. Возможна отправка почтой по РБ.

Адрес: г. Слуцк, ул.14 партизан, 15/1, ТЦ "Европарк"

Режим работы: 10:00-20:00

Инстаграм: https://www.instagram.com/secret_room_by

Подарочный сертификат от пиццерии "Pizza Smile" 

Наши преимущества:

  • Удобное местоположение
  • Разнообразное меню (пицца, паста, суши, супы, салаты и многое другое)
  • Бонусная программа
  • Детское меню
  • Гибкая доставка

    Адрес пиццерии: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 (ТЦ 'Маяк')

Прием заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Инстагрм: https://www.instagram.com/pizza_smile_slutsk

Телефоны: 8029 116 08 00, 801795 6 40 40

Подарочный сертификат от магазин женского белья "Новый образ" 

В ассортименте: широкий выбор качественного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пижамы, эротическое белье, купальники круглый год.

Адрес: ул. Ленина 118, г. Слуцк.

Время работы: Пн-Пт 10.00 — 18.00, Сб-Вс 10.00 — 16.00

Телефон: +375 (29) 610−26−74

Сайт: http://belio.by/

Инстаграм: https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/

Вконтакте: https://vk.com/new_obraz_slutsk

Порадуйте себя и своих близких к 8 Марта приобретением подарочного сертификата от студии красоты "Малина" 

В студии большой выбор услуг:

  • маникюр,
  • педикюр,
  • наращивание и укрепление ногтей,
  • гель-лак,
  • наращивание ресниц,
  • окраска и коррекция бровей и ресницТак же Вы можете освоить новую профессию и пройти обучающие курсы по наращиванию ногтей и комбинированному маникюру+гель-лак.

    Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом Быта)

Телефон: 8044 780 60 06

Инстаграм: https://www.instagram.com/malina_slutsk

Большой выбор подарков от Оптики сладких цен "Халва" 

  • маркер антифог (антизапотевающее покрытие для линз)
  • набор по уходу за очками: футляр+ салфетка+спрей.
  • дорожный набор для контактных линз
  • очки для работы за компьютером/телефоном/планшетом

    Так же по промокоду "Курьер" скидка на весь товар 10%

    Адрес: г. Слуцк ул. Ленина, 191.

Телефон: +375(29) 324 05 85

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Инстаграм: https://www.instagram.com/halva_optics

Профессиональные выпрямители BaByliss Pro Sleek Expert 

от магазина профессиональной косметики "Бьюти" - идеальный подарок для любой девушки.

Утюжок подходящий как для профессионалов, так и для бытовых пользователей. Изготовлен только из самых лучших материалов. Обеспечивает плавный ход пластин, не цепляя волосы, защищает их от перегрева и повреждений.

В магазине "Бьюти" вы найдете любую профессиональную косметику по уходу за волосами, кожей лица и тела и многое другое.

Адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 191

Режим работы: пн - пт: 9:00 - 19:00, сб, вс: 10:00 - 17:00

Инстаграм: https://www.instagram.com/magazinbeautyslutsk/

Набор по уходу за волосами от магазина "Стильный Мастер"

Состав набора:
Щетка для волос "Spider" l❤my hair и масла бренда CHI. Спасение для непослушных волос!

Если вы являетесь мастером красоты, то кроме профессиональной уходовой косметики, вы без труда найдете в нашем магазине все необходимое для ваше любимой работы (все для маникюра, бровей, волос и др.)

Адрес: Пр-т Мира, 32, г. Солигорск

Телефон: 8029 122 80 84

Инстаграм: https://www.instagram.com/odnoraskasoligorsk/

Набор корейской косметики от магазина Kreamchick.by

В состав подарочной коробки входит: Тонер для лица от RealSkin, крем вокруг глаз от Elizavecca, патчи для глаз, в пирамидках - скраб для лица, витаминная маска несмываемая, маска с артишоком несмываемая, маска с мёдом смываемая, маска с гиалоурановой кислотой несмываемая.
100% Оригинальная корейская косметика для Вас!

Адрес: Ул. Парижской Коммуны 2, ТЦ Маяк,

Время работы: пн-пт с 10 00 до 20 00. Сб, вс - с 10 00 до 19 00

Инстаграм: https://www.instagram.com/kreamchick.by

Поход к косметологу Подольской Татьяне

В наличии подарочные сертификаты.

Мед. Образование

  • Чистки
  • Пилинги
  • Уходы
  • Мезотерапия
  • Эпиляция
  • Прокол ушей и многое другое

Адрес: ул. Виленская д.43а

Телефон: +375296657813

Инстаграм: https://www.instagram.com/tatsiana_slutsk

Подарочный бокс «WITH LOVE» от Бьюти-островка "ЛосК"

Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)

Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.

Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.

Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной

Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск

Телефон: +375 29 136 66 01

Инстаграм: https://www.instagram.com/losk_soligorsk

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Сладкие, практичные и оригинальные букеты для Вас и Ваших близких.
Хватит выбрасывать деньги на ветер - дари съедобные цветы.
Принимаем крупные заказы для компаний.

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Сертификат на услугу депиляции от @aza_sugar

Восковая и сахарная депиляция г.Слуцк
Решу проблему с вросшими волосками раз и навсегда.

Адрес: г. Слуцк ул. Гагарина, 3А (общежитие ДОССАФ).

Телефон: +375 29 284 92 41.

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Товары для рукоделия от магазина YARN

Все для вязания,вышивания и рукоделия.

Скидка 8 марта 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2 в ТЦ «Маяк» (3 этаж секция «Всё для дома»).

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00

Телефон: 8029 177 53 30

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 Магазин мужской одежды Still Man

Скидка: 5%

Адрес: ТЦ Европарк, г. Слуцк, Улица 14 Партизан, 15/1 пом. 42

Инстаграм: www.instagram.com/still_man_slutsk

Телефон: 8029 779 96 83

 Салон красоты "Mon Ami"

Скидка 10% на стрижки, причёски, сложное окрашивание, маникюр, педикюр, макияж, брови

Адрес: ул. Социалистическая 144а (2 этаж)

Инстаграм: https://www.instagram.com/mon_ami__slutsk/

Телефон: 8 029 859 30 20, 8 029 139 30 20

Ремонт автомобилей

Скидка 10% на свои товары (розничная торговля запчастями) и услуги по ремонту автомобилей

Адрес: Слуцкий р-н., д.Малая Падерь, ул.Колхозная, д.75

Телефон: 801795 3 04 00, 8029 132 45 34, 8029 870 61 13

Магазин польской обуви "Биг Плюс"

Скидка 10% (не суммируется с другими скидками)

Адрес: г.Слуцк, ул. Парижской коммуны, 2Б

Инстаграм: https://www.instagram.com/magazin_bigplus/

ВКонтакте: https://vk.com/public_bigplus

Телефон: +375 (29) 749-28-62

Трикотажная Одежда Для Всей Семьи OGMA

Скидка: 7% на весь ассортимент магазина, а также на заказы в стиле Family look и на одежду для будущих и кормящих мам

Адрес: ТЦ «Южный» (улица Максима Богдановича, 54).

Контакты: +375 29 607 05 90.

Instagram: @ogma_plus.

Студия Красоты Black_white_slutsk

Скидка: маникюр/педикюр/окрашивание волос и уходовые процедуры за волосами — 5%, стрижки/причёски/макияж — 10%

Instagram: @black_white_slutsk

Уход За Кудрявыми Волосами От @Iasveta31169

Скидка: 10% на услуги «Прикорневой объём», «Карвинг» (крупные локоны), «Биозавивка», «Завивка для блондинок и мужчин»

Телефон: 8 029 331 84 68.

Instagram — здесь.

Салон «Диана»

Скидка: 15% на комплексное оформление свадьбы и церемонии обмена кольцами, дня рождения/ юбилея, корпоратива, а также на прокат платье и костюмов

Адрес: улица Ленина, 177 в «Дом быта» (2-й этаж, вход «Фотостудия»).

Контакты: +375 29 662 04 36.

Instagram: @diana_salon8.

Визажист И Бровист Юлия Макареня

Скидка: 20% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).

Контакты: +375 25 949 76 60.

Instagram: makeup_makarona

Магазин Женской Обуви «Стрекоза»

Скидка: 5% - на первую пару и 20% - на вторую меньшей стоимостью, купленные одновременно

Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22

Адреса:

  • Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1, ТЦ «Европарк», 2-й этаж;
  • Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 2-й этаж

Instagram: www.instagram.com/strekoza.shoes

ВКонтакте

Молекулярное Восстановление Волос От Ники Алексеевой

Скидка: 20% на все услуги

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 164

Instagram: @nikki_alexeeva

Химчистка Мебели, Матрасов И Ковролина

Скидка: 10% на чистку мягкой мебели и салона авто (плюс бесплатная сушка салона в подарок)

Контакты: +375 44 460 76 35.

Instagram: @bytservis_slutsk

Магазин Мужской И Женской Одежды «Тандем»

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2; ул. 14 Партизан, 15/1.

Телефоны: (8 029) 654 29 25; (8 029) 102 35 93.

Instagram: @tandem_slutsk

 

Десерты Л.Е.Т.О

Скидка: 10%

Контакты: 8 029 691 79 63.

Instagram: @letocakeslutsk.

 

Клубника В Шоколаде Mis_sberry

Скидка: 15%

Контакты: 8 029 515 80 09.

Instagram: @mis_sberry

 

Сладкие Подарки От Bakery_slutsk

Скидка: 10% на десерты

Телефон: 8 029 796 64 72.

Instagram: @bakery_slutsk.

 

Магазин «БУТИК — МОДНОЕ МЕСТО»

Скидка: 10%

Адрес: улица 14-ти Партизан, д. 15 (2 этаж).

Режим работы: вторник-пятница — с 10 до 19 часов; суббота — с 10 до 17 часов; воскресенье — с 10 до 16 .

Instagram: @kengurenok_detki_stok

Эпиляция Системой Iplaser

Скидка: 5%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)

Контакты: + 375 29 808 08 90.

Instagram: @iplaser1.

Салон Красоты «Манхэттен»

Скидка: 10%

Адрес: улица Чехова, д. 57 (магазин «Северный», с торца здания).

Контакты: 8 029 850 56 95, 8 029 608 08 39.

Instagram: @slutsk_manhattan.

Магазин Брендовой Одежды «МОМО»

Скидка: 7%

Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).

Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.

Instagram@magazinmomo.

Кафе «Таверна»

Скидка: 10% на еду 

Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).

Контакты: + 375 29 622 24 99.

Instagram: @tavernaslutsk

Слуцкая Студия Депиляции И Шугаринга

Скидка: 15% 

Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

Контакты: +375 29 342 21 59.

Instagram: @volosnetslutsk .

Детский Развивающий Центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий)

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

Instagram: lecenka_centr.

Реставрация Мягкой Мебели

Скидка: 15%

  • перетяжка мягкой мебели
  • ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
  • полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать и т. д.,
  • реставрация и восстановление деревянных конструкций,
  • изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
  • работа со сложными моделями мебели.

Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49

Сайт: ditman.kraj.by

Натяжные Потолки

Скидка: 12%

Телефон: (8029) 237 61 45

Компьютерные Услуги

Скидка: 15%

  • ремонт компьютеров, ноутбуков;
  • установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
  • установка антивируса, программ по желанию заказчика;
  • настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
  • выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.

Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10

Сайт: it-slutsk.by

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Instagram: @it_slutsk

Пицца Смайл

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»

Приём заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00

Сайт: slutsk.pizzasmile.by

ВКонтакте

Instagram: @pizzasmile

Кафе Doner Grill

Скидка: 10%

Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).

Контакты: + 375 44 499 96 27.

Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/

Студия Красоты S. Tan

Скидка: 10%

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

ВКонтакте

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Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)

Телефон: (8044) 505 07 44

Пицца Арт

Скидка: 10%

Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71

График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;

Instagram@pizza_art_slutsk

Sushi Slutsk

Скидка: 15%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.

Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.

Instagram: @sushi_slutsk.

Сервисный Центр COMPOFMASTER

Скидка: 10%

  • Ремонт компьютеров, телефонов, настройка серверов, установка WINDOWS, восстановление данных и много другое. Весь список услуг смотрите здесь.

Сайт — compofmaster.by

Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.

Instagram: @compofmaster.

Цветы «Кветки-Слуцк»

Скидка: 10%

Instagram — @kvetki_slutsk;

Адрес: Цветочный рынок, павильон 10, 11, 13;

Время работы: с 7 до 22 часов;

Телефон: (8029) 6 827 977.

Заборы Под Ключ «Уровень»

Скидка: 7%

  • Заборы под ключ. Навесы, козырьки. Художественная ковка;
  • Металлопрофиль;
  • Сетка-рабица;
  • Ворота распашные, откатные, автоматика.

Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35

Сайт: https://заборыподключ.бел

Заборы, Ворота, Калитки От «ИССиС»

Скидка: 10%

Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.

Телефон: (8029) 172 27 28.

Строительные Материалы «Теплахата»

Скидка: 5%

  • фасадные панели с декоративным покрытием и под краску;
  • декоративная мраморная штукатурка из 60-ти цветов;
  • гибкий камень;
  • плиты OSB и ЦСП с нанесённым декоративным покрытием;

Сайт: www.teplahata.by

Instagram — @teplahataby

Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.

Магазины «Еврооптика»

Скидка:10% на изготовление очков

  • Подбор и изготовление очков
  • продажа контактных линз
  • консультация врача-офтальмолога в Слуцке и Солигорске
  • ремонт очков в Слуцке

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача

Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)

Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00

город красоты слуцк

Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты» 

Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.

И вот почему:

  • вместе с сертификатом вы дарите ВЫБОР - получатель сертификата может сам выбрать услуги, на которые его использовать;
  • вы сэкономите время - не придётся бегать в поисках подарка, подарочный сертификат можно приобрести очень быстро;
  • вы сэкономите средства - сумму подарочного сертификата можно выбрать из предложенных номиналов;
    сертификат - это двойная радость, поскольку он дарит положительные эмоции и в момент вручения, и в момент использования на услуги;
  • сертификат - это самый универсальный подарок, его можно презентовать и руководителю, и деловому партнёру, и близкому другу, и мужчине, и женщине независимо от статуса и возраста;
  • сертификатом можно воспользоваться только по следующим адресам: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12, г. Минск пр-т Независимости, 145, г. Минск ул. Олега Кошевого, 8.

Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12
  • Телефон: (8029) 152 658 5
  • Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Сайт - gorod-krasoty.by

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пожелания на 2022 годПодарок: набор корейской косметики от kreamchick.by

Набор корейской косметики для ухода за лицом.

Основной компонент средств - морской коллаген, структура молекулы которого схожа с человеческой - действует в трёх направлениях: интенсивно увлажняет нежную кожу вокруг глаз, устраняет сухость и шелушения, глубоко питает, насыщая кожу необходимыми микроэлементами, обладает анти-эйдж эффектом, возвращает коже упругость и эластичность, подтягивает и разглаживает мимические морщинки. Улучшает внешний вид и выравнивает тон кожи.

Состав подарочного набора:
- тонер 150 мл
- крем для лица 50 мл
- крем для кожи вокруг глаз 30 мл

Больше корейской косметики вы можете найти в магазине KreamChick.

Адрес: Слуцк, ул. П.Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

Телефон: (8029) 624 27 93

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Подарок: набор по уходу за кожей от онлайн магазина 7745

7745 слуцк

Набор подарочный ZIAJA Natural Olive для НЕЁ.

Состав:

1. Лосьон для тела ZIAJA Natural Olive (400 мл) для сухой и нормальной кожи с формулой «вода в масле» обладает чудесными регенерирующими, увлажняющими и смазывающими свойствами.
2. Крем для рук ZIAJA Natural Olive (80 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного применения. Действие: интенсивно питает, смягчает и укрепляет кожу.
3. Гель для душа ZIAJA Natural Olive (500 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного ухода за телом. Действие: отлично очищает, разглаживает и смягчает кожу. Интенсивно увлажняет, предотвращает потерю влаги.

Набор подарочный GILLETTE Fusion5 для НЕГО:

Состав:

  • 1. Станок GILLETTE Fusion5 ProShield с технологией FlexBall
  • 2. Сменные кассеты для бритья GILLETTE Fusion5 ProShield Chill 4 шт.
    Бритва GILLETTE Fusion5 ProShield Chill с 5 лезвиями и уменьшающим трение покрытием обеспечивает бритьё, которое вы едва почувствуете. Благодаря смазывающим полоскам, расположенным до и после лезвий, бритва защищает кожу от раздражения и охлаждает её во время бритья. Оснащена технологией FlexBall, которая следует контурам лица, удаляя практически каждый волосок.
  • 3. Гель для бритья Gillette Fusion5 Ultra Sensitive (200 мл) содержит комплекс Ultra Comfort, который охлаждает и смягчает кожу, помогая защитить её во время бритья и придавая ощущение чистоты и комфорта. Подходит для чувствительной кожи.
  • 4. Магнитная подставка (для удобного хранения).

Большой выбор косметических средств вы можете найти на сайте 7745.by. 

Переходите по ссылке и смотрите акционные новогодние предложения на косметику и средства гигиены.

Подарок: умные часы  CANYON CNS-SW75BL из онлайн-магазина 7745

Умные часы CANYON CNS-SW75BL созданы специально для женщин. Личный женский календарь позволит вам фиксировать и отслеживать всю нужную информацию с помощью смартфона и приложения Canyon Life в стильном, ультрапрочном аксессуаре с алюминиевым корпусом. Часы обладают внушительным набором различных датчиков и функций, упрощают управление камерой, позволяют отслеживать важные уведомления и мотивируют заниматься физической активностью. В комплект входит два ремешка — силиконовый и кожаный, чтобы часы стали поистине универсальным гаджетом к любому наряду, на любое мероприятие и под любое настроение.

Большой выбор электроники и полезных гаджетов вы можете найти на сайте 7745.by. 

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пожелания на 2022 год

Подарок: игрушки из онлайн-магазина 7745

7745 слуцк

Грузовик-транспортёр HOT WHEELS City. Крутой спуск станет отличным подарком для юных автолюбителей. Грузовик-транспортёр не только перевозит и хранит машинки, но и имеет крутой спуск для разных трюков. Все детали набора сделаны из качественных и безопасных для ребёнка материалов. В набор входит 1 машинка Hot Wheels.

Кукла CAVE CLUB Телла и волчонок Ханч сделаны в стиле доисторических времён. Кукла одета в яркое неоновое платье со звёздным принтом и пушистой окантовкой. Её ручной питомец Ханч повсюду следует за ней. Детям понравится играть с этими замечательными куклами и создавать свои собственные приключения в мире Cave Club.

Большой выбор детских игрушек вы можете найти на сайте 7745.by. 

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пожелания на 2022 год

Подарок: профессиональный фен с ионизацией от Магазина профессиональной косметики "Бьюти" Бьюти Слуцк

Магазин профессиональной косметики "Бьюти" представляет идеальный подарок для любой девушки:

BaByliss PRO Caruso Ionic - профессиональный фен с ионизацией.

Особенности фена Babyliss Caruso Ionic:

  • Мощность - 2400 W
  • Съёмный профессиональный фильтр для удобной чистки
  • Функция ионизации для гладких и послушных волос
  • 2 насадки шириной всего 6 мм (одна из насадок с эффектом Вентури, увеличивающим мощность)
  • 6 режимов работы (2 скорости потока и 3 режима температуры)
  • Кнопка холодного воздуха

Контакты:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 191
  • Телефон: (8029) 940 105 8

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город красоты слуцк

Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты» 

Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.

И вот почему:

  • вместе с сертификатом вы дарите ВЫБОР - получатель сертификата может сам выбрать услуги, на которые его использовать;
  • вы сэкономите время - не придётся бегать в поисках подарка, подарочный сертификат можно приобрести очень быстро;
  • вы сэкономите средства - сумму подарочного сертификата можно выбрать из предложенных номиналов;
    сертификат - это двойная радость, поскольку он дарит положительные эмоции и в момент вручения, и в момент использования на услуги;
  • сертификат - это самый универсальный подарок, его можно презентовать и руководителю, и деловому партнёру, и близкому другу, и мужчине, и женщине независимо от статуса и возраста;
  • сертификатом можно воспользоваться только по следующим адресам: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12, г. Минск пр-т Независимости, 145, г. Минск ул. Олега Кошевого, 8.

Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12
  • Телефон: (8029) 152 658 5
  • Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Сайт - gorod-krasoty.by

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пожелания на 2022 год

Подарок: уходовая процедура с массажем лица от @karpovich_kosmetolog

Доктор красоты Слуцк

Приятная уходовая процедура с массажем лица:

  • творит чудеса
  • успокаивает
  • поднимает настроение
  • оказывает омолаживающее действие

Подарите счастье любимым. В студии "Доктор Красоты" вы всегда можете приобрести сертификаты на услуги.

Подробности по телефону: +375 (29) 752 44 82

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пожелания на 2022 год

Подарок: подарочный сертификат или подарочный набор от магазина нижнего белья "Новый образ"

Новый образ Слуцк

Магазин с большим выбором женского белья от 6 белорусских производителей:

  • Милавица и Ализе
  • Мисстайл
  • Сермия
  • Браво
  • Хелена
  • Тейли

Широкий выбор качественного фабричного белья на любые размеры! А также халаты, сорочки, пеньюары, пижамы, эротическое бельё. Слитные и раздельные купальники круглый год в ассортименте.

Адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 118

Телефон: +375(29) 610 267 4

Режим работы: Пн-Пт: с 10.00 до 18.00, Сб-Вс: с 10.00 до 16.00

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пожелания на 2022 год

Подарок: Сертификат на перманентный макияж любой зоны от @anastasiakapatsevich

перманентный макияж Слуцк

Качественный перманентный макияж (бровей, губ, век).

  • Адрес: Ресторан "Колизей", 2-й этаж, каб. 55
  • Тел.: (8029) 50 61 509

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пожелания на 2022 год

Подарок: Подарочный сертификат на парфюмерию от Etib Parfum на 30, 50 и 100 мл.

Etib Parfum – премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента.

Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.

Яркие и глубокие, свежие и универсальные - мы предлагаем действительно большой ассортимент качественных и стойких ароматов. Наши консультанты помогут подобрать идеальный парфюм для себя или в подарок!

  • Адрес: ул. 14 Партизан, 15, ТЦ «Европарк» («остров» под эскалатором); ТЦ "Маяк", ул. П. Коммуны, 2-1
  • Режим работы: с 10.00 до 20.00
  • Телефон: +375 295 332 274

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пожелания на 2022 год Подарок: подарочный сертификат "Красота в подарок" на любую сумму или услугу

Эстетика Слуцк

Косметический кабинет "Эстетика" предлагает следующие услуги:

  • Уход за лицом по типу кожи: с альгинатной маской, коллагеновым листом, термоактивной маской, неинвазивная карбокситерапия, антивозрастные программы.
  • Массаж лица, шеи и зоны декольте: классические и авторские методики.
  • Чистки лица, пилинги, эффективное обновление и омоложение кожи.
  • "Банкетные" процедуры - "на выход", для особых случаев.
  • Профессиональный пирсинг.
  • Прокол мочек ушей.
  • Консультации и подбор домашнего ухода.

Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов.

Заказать сертификат и записаться на процедуры можно по тел.: +375447289723 (Viber, WathsApp, Telegram)

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 КАФЕ ЭmiМar

Фишка: гонконгские вафли

Адрес: ТЦ "Континент", ул. Копыльская, 13

Телефон: 8(044) 700 07 30, 8(01795) 7 94 70

Время работы: Пн-чт с 8:00-00:00
Пятница: 8:00-02:00
Суббота: 110-02:00
Воскресенье : 10:00-00:00

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 КАФЕ Mamma MIA

Фишка: фирменная шаурма

Адрес: мини-рынок, ул.Социалистическая, пав. 14

Предзаказ: 8025 530 36 29

Время работы: 11:00 - 22:00

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