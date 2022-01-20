«Пенсионеры с мизерной пенсией редко ходят в магазин». Что случчане говорят про социальные скидки

Рассказ случчанки на сайте «Кур’ера» о том, как она попробовала получить социальную скидку в 10% в супермаркетах города, стал самым читаемым за вчерашний день. Вот какие мнения высказывают случчане об этой акции для пенсионеров и малоимущих в первые дни её действия.

«На акционные товары скидка не распространяется»

Случчанка Наталья считает, что покупательница не прочитала внимательно условия предоставления скидки и купила товар, на который она не распространяется.

«В ответ на тему социальной скидки в магазине «Виталюр». Женщина не могла не видеть жёлтый ценник на творог «Ляховичок». На акционные товары не распространяется скидка. И вообще «Виталюр» — единственный магазин с самой простой формой получения скидки. Спасибо им за это», — написала Наталья.

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«Закупилась на 60 рублей, а скидка — на рубль»

Есть и противоположные мнения.

«Полный развод. Что обещали — не делают, — написала Татьяна. — Вчера свекровь ходила в «Виталюр», закупилась на 60 рублей, а скидку сделали только рубль. На товары, которые брала, была не 10% скидка, а 5%. Только на яйца куриные сделали скидку 10%. Зачем тогда это делать? Только людей в заблуждение вводят».

«На продукты остаются копейки»

Случчанка Валентина считает, что скидка ей мало поможет сэкономить, поскольку за продуктами пенсионеры с низким доходом ходят редко.

«У меня есть знакомые с пенсией 280-420 рублей. Коммунальные платежи, услуги интернета — всё в этом месяце поднялось в цене, рублей 180 в среднем нужно отдать. Плюс у всех таблетки жизненно необходимые, которые нужно купить, — это ещё от 20 рублей и выше. Порошок стиральный — тоже обязательно. На продукты остаются копейки: от 140 до 240 рублей в месяц. Так что объявленный в месяц лимит в 288 рублей, на который можно использовать скидку, в общем и не нужен. Столько денег на продукты просто нет. Хотелось бы льготу на проезд в транспорте, как в России или Украине. Пенсионеры с мизерной пенсией редко ходят в магазин», — говорит женщина.

Пишите, испробовали ли вы объявленную скидку на продукты в магазинах Слуцка? Сколько удалось сэкономить и как скажется эта акция на вашем бюджете?