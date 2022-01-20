Учащимся средней школы №6 Слуцка представили нового директора. Ранее «Кур’ер» сообщал, что руководителем учреждения, возможно, станет Иван Корзун. В четверг, 20 января, Иван Павлович подтвердил «Кур’еру», что теперь официально назначен на должность.

До этого Иван Корзун два с половиной года работал директором Вежской средней школы в Слуцком районе.

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Напомним, что Пётр Еников, который руководил 6-й школой с 1993 года, а в общей сложности проработал в ней почти 35 лет, покинул свой пост в конце 2021 года.