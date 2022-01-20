Тюрьма в Германии: во сколько обходятся заключённые государству

В тюрьме имеется свой дресс-код и свой набор бытовых предметов. За колючей проволокой — чёткие правила, которые необходимо выполнять. Какие же порядки существуют в немецких тюрьмах и сколько там зарабатывают заключённые?

В тюрьме Lerchesflur в Саарбрюккене (Саар) отбывают наказание 590 преступников, 25 из них — пожизненно. Обслуживают тюрьму 338 сотрудников. При заключении в камеру каждому заключённому дают две связки с вещами. В них содержится 66 предметов.

Первая связка: три шерстяных одеяла, пододеяльник, простыня, наволочка, ремень, два кухонных полотенца, чашка, блюдце, пять пар носков, контейнер для бутербродов, 1 плоская и 1 глубокая тарелка, кувшин для воды, комплект столовых приборов, мыло, наматрасник, контейнер для зуб­ной щётки, чехол для подушки, пепельница, пять полотенец, два носовых платка, пара перчаток, кепка.

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Вторая связка: пять футболок, две рубашки, пять маек, семь трусов, парка, рабочая куртка, две пары рабочих штанов, пижама, шорты, спортивный костюм, серый пуловер, пара кроссовок, пара тапочек для душа, пара тапочек, пара рабочей обуви.

Один комплект из 66 предметов стоит €576,71, расходы покры­вает государство. Заклю­­чённым выдают в основном одеж­­ду, бывшую в употреблении, но её стирают и дезин­фицируют. По желанию заключённого ему мо­гут выделить комплект одежды для тренировок (спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки), если он по­лучит на это разрешение.

Во время работы, согласно закону, заключённые должны быть одеты в тюремную одежду. Её используют многократно и при необ­ходимости заменяют. Личную одежду можно носить только в свободное время. Раз в год её разрешено менять на новую, но она должна быть куплена в спе­циальном магазине. При получении одного нового элемента одежды заключённый должен отдать соответствующий старый. Родственники не имеют права прино­сить одежду во избежание передачи заключённым запре­щённых предметов.

В большинстве немецких тюрем работа является обязанностью заключённых. Однако платят им лишь часть минимальной зарплаты. На них также не распространяются другие положения трудового права.

Заключённых обучают в цехах, в которых нет решёток, и мастера никак не ограждены от преступников. Во многих тюрьмах выполняются коммерческие заказы.

За выполненную работу заключённые получают от €9,87 до €16,44 в день. Законом об исполнении наказаний пред­по­лагается, что вознаграждение должно составлять 9% от суммы среднего дохода членов пенсионного страхования за прошлый год. Например, в 2018 году эта цифра составляла €13,15.

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ