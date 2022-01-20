В конце прошлого года служба заказчика ЖКУ Слуцкого района провела пять тендеров на закупку светодиодных светильников. Из них 1448 штук — небольшие для помещений‚ а 223 — уличные.

Светодиодные светильники для помещений

Тендеры на закупку светильников для зданий уже завершились — первый и второй.

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Ориентировочная сумма на закупку:

723 штуки светодиодных светильников ДПО01-6-400 УХЛ4 ЖКХ1 — 8671 рубль с НДС. 725 штук светодиодных светильников ДПО01-6-404 УХЛ4 ЖКХ1 — 8630 рублей с НДС.

Обычно такие светильники устанавливают в подъездах. У первого есть встроенный акустический датчик‚ который включаются на звук‚ а через некоторое время автоматически гаснет. Интервал времени работы: 60±30 с (продлевается автоматически при наличии акустических шумов в помещении в течение не менее 10 мин).

Светодиодные светильники ДКУ-150 или аналоги

Ориентировочная сумма закупки 40 штук светильников была 6 400 рублей с НДС.

Светодиодные светильники ДКУ-90 или аналоги

Ориентировочная сумма закупки 70 штук светильников была 8 400 рублей с НДС.

Светодиодные светильники ДКУ-50 или аналоги

Ориентировочная сумма закупки 113 штук светильников была 8 475 рублей с НДС.

Справка. Светильники ДКУ предназначены для освещения улиц, дорог, железнодорожных платформ, территорий, прилегающих к общественным и жилым зданиям и сооружениям, автопарковок, а также для освещения промышленных помещений (цехов, корпусов).