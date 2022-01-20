Печальные новости о взрывах бытового газа в многоэтажных домах заставляют задуматься о собственной безопасности. Что можно сделать, чтобы обезопасить себя от утечки газа, рассказала «Кур’еру» Светлана Гринчик, инспектор Госэнергогазнадзора.

«К сожалению, даже пахнущий газ не является стопроцентной гарантией безопасности. Люди могут не почувствовать запах во сне или из-за сильного насморка, — говорит Светлана Гринчик. — А могут и вовсе отсутствовать в квартире, а потом включить свет (искра в выключателе), ещё не осознав опасности. Спасением может стать автоматика. Она не спит и из квартиры не отлучается. Она среагирует и спасёт при утечках газа.

Сейчас большинство газовых плит производят с защитой от утечки газа, то есть оснащают системой «газ-контроль». Датчик, установленный в такой плите, реагирует на прекращение горения. Например, если убежало молоко или возник сильный сквозняк, огонь может потухнуть, а газ продолжит поступать. Специальная система даст сигнал на перекрытие подачи газа, если прекратилось горение. Именно поэтому подобные газовые плиты считаются безопасными для пожилых людей. Функция «газ-контроль» препятствует утечке газа, а следовательно, предупреждает пожароопасную ситуацию, отравление или взрыв бытового газа».