Минздрав Беларуси на своём сайте опубликовал отчёт об эпидемиологической ситуации в стране по ОРИ и гриппу. «Кур’ер» приводит выдержки из этого текста.

О ситуации

На 2 календарной неделе (10-16 января) показатель заболеваемости по стране увеличился на 3,7% и был выше прошлогоднего показателя на 9,6%.

Результаты исследований говорят о циркуляции вирусов – гриппа A(H3N2), A(H1N1), гриппа В, респираторных вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, аденовируса, РС-вирусов, риновируса.

Этот эпидсезон отличается от предыдущего активной циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно гриппа A(H3N2) (так называемого гонконгского гриппа — Прим. ред. ), лабораторное выявление которых началось с последней декады ноября 2021 года.

), лабораторное выявление которых началось с последней декады ноября 2021 года. Таким образом, отмечается совместная циркуляция пандемического вируса SARS-CoV-2 (коронавируса — Прим. ред. ), вирусов сезонного гриппа, иных респираторных вирусов.

), вирусов сезонного гриппа, иных респираторных вирусов. В целом по стране привиты против гриппа более 40% от общей численности населения.

Привиты против гриппа более 50% детей 3-6 лет и обучающихся в учреждениях общего среднего образования, 63,7% обучающихся учреждений среднего специального и высшего образования.

Меры предосторожности

Специалисты ещё раз напоминают о том, что каждому человеку необходимо соблюдать профилактические меры, чтобы снизить риск инфицирования респираторными вирусами:

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избегайте многолюдных мест, при невозможности – максимально сократите время пребывания в местах большого скопления людей;

избегайте контакта с людьми, у которых имеются признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают);

соблюдайте социальную дистанцию (1-1,5 м) при нахождении в общественных местах;

используйте средства защиты органов дыхания при невозможности соблюдения социальной дистанции (1-1,5 м);

соблюдайте гигиену рук – чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук;

старайтесь не прикасаться ко рту и носу;

регулярно и как можно чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;

регулярно проводите влажную уборку помещений;

ведите здоровый образ жизни – чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, высыпайтесь и придерживайтесь правил рационального питания.

В случае появления симптомов респираторной инфекции: