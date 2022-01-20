Минздрав Беларуси на своём сайте опубликовал отчёт об эпидемиологической ситуации в стране по ОРИ и гриппу. «Кур’ер» приводит выдержки из этого текста.
О ситуации
- На 2 календарной неделе (10-16 января) показатель заболеваемости по стране увеличился на 3,7% и был выше прошлогоднего показателя на 9,6%.
- Результаты исследований говорят о циркуляции вирусов – гриппа A(H3N2), A(H1N1), гриппа В, респираторных вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, аденовируса, РС-вирусов, риновируса.
- Этот эпидсезон отличается от предыдущего активной циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно гриппа A(H3N2) (так называемого гонконгского гриппа — Прим. ред.), лабораторное выявление которых началось с последней декады ноября 2021 года.
- Таким образом, отмечается совместная циркуляция пандемического вируса SARS-CoV-2 (коронавируса — Прим. ред.), вирусов сезонного гриппа, иных респираторных вирусов.
- В целом по стране привиты против гриппа более 40% от общей численности населения.
- Привиты против гриппа более 50% детей 3-6 лет и обучающихся в учреждениях общего среднего образования, 63,7% обучающихся учреждений среднего специального и высшего образования.
Меры предосторожности
Специалисты ещё раз напоминают о том, что каждому человеку необходимо соблюдать профилактические меры, чтобы снизить риск инфицирования респираторными вирусами:
- избегайте многолюдных мест, при невозможности – максимально сократите время пребывания в местах большого скопления людей;
- избегайте контакта с людьми, у которых имеются признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают);
- соблюдайте социальную дистанцию (1-1,5 м) при нахождении в общественных местах;
- используйте средства защиты органов дыхания при невозможности соблюдения социальной дистанции (1-1,5 м);
- соблюдайте гигиену рук – чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук;
- старайтесь не прикасаться ко рту и носу;
- регулярно и как можно чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;
- регулярно проводите влажную уборку помещений;
- ведите здоровый образ жизни – чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, высыпайтесь и придерживайтесь правил рационального питания.
В случае появления симптомов респираторной инфекции:
- обращайтесь за медицинской помощью;
- дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы;
- строго выполняйте все назначения и рекомендации, которые вам даст врач;
- максимально ограничьте свои контакты;
- используйте медицинскую маску (респиратор), если вы контактируете с людьми.