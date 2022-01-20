Дизайн интерьера коттеджей: на что надо обратить внимание

Ох уж этот ремонт квартир, домов, загородной дачи… Каждый раз хватаешься за голову, как бы сделать помещение функциональным, комфортным и уютным. И поверьте, подобная проблема затрагивает не только бюджетный, но и верхние сегменты рынка, где для дизайна интерьера нанимают профессиональных мастеров с многолетним опытом.

Мы хотим затронуть такую тему, как расставление акцентов при разработке будущего оформления коттеджа или загородной резиденции. На что стоит обратить первостепенное внимание, а какими аспектами можно пренебречь, оставив «на потом». Давайте разбираться.

Стоит ли привлекать дизайнеров?

Специализированные сотрудники студии дизайна интерьера «Ателит» знают, как сделать ваш интерьер комфортным и гармоничным. Но здесь стоит учесть ряд факторов:

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хороший дизайнер будет долго расспрашивать вас о различных мелочах, которые никак не относятся к проекту;

акцент делается либо на красоте, либо на функционале;

красивые фото в качестве портфолио — не гарантия качественно выполненной работы;

если не огласить конкретный бюджет — ничего хорошего из этого не выйдет.

Если вы встретили действительно хорошего дизайнера, он довольно быстро поймет ваши вкусы и предпочтения, чтобы избавить себя же от необходимости тратить дни, а то и недели времени на игру с цветами, фактурами и контрастами. Да и зачем, если заказчик, к примеру, предпочитает пастельную сдержанную гамму, минимум кричащих элементов, минимализм в деталях и полное отсутствие декоративных «пылесборников», которые так любят расставлять на книжных полках в различных Instagram-роликах.

А вообще хотелось бы подытожить следующие фразой: если у вас есть достаточно средств на профессионального дизайнера — настоятельно рекомендуем воспользоваться его услугами. Это автоматически освободит массу времени, которую можно потратить на работу или на отдых.

Ориентир на тренды или собственную интуицию?

Теперь взглянем на возможность разработать дизайн коттеджа от Atelit. И здесь можно пойти двумя дорогами:

прислушаться к собственным предпочтениям, наплевав на модные тенденции;

смотреть на актуальные веяния, изучать новые техники, материалы и приемы.

Первый вариант понятен многим — то самое пресловутое «хочу». Особенно, если вы предварительно выращивали эту идею несколько лет и все распланировали наперед. Такой подход практически идеален, поскольку за этот срок наверняка были отсеяны все бесполезные элементы.

Второй случай — опасные зыбучие пески. Особенно, если вы вооружились помощью социальных сетей. Современный дизайн даже знает такой прием, как Instagram-ready, где 90% дома или квартиры превращаются в фотозоны. Выглядит эффектно и театрально, но об уюте можно моментально забыть, поскольку подобный ремонт красив лишь на картинке.

Если выбирать нечто среднее — рекомендуем внимательнее изучить эклектику, как мостик между прошлым и настоящим. Отличный вариант для тех, кто не хочет забывать «те самые» времена, но и наполнять помещение бабушкиными сундуками также нет ни малейшего желания.

Экспериментируйте и получайте удовольствие от процесса. И помните, что дизайн создается не для гостей и не ради одобрения лучшей подруги. Жить в этом доме вам, а потому и правила можете диктовать только вы.

ООО «Ателит» УНП 190870254