20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. Случчанин Александр когда-то учился на сыродела. Сейчас он создатель и идейный вдохновитель проекта бутика «БюроСыров». Александр поделился с читателями «Кур’ера» рецептом адыгейского сыра.

Рецепт адыгейского сыра

«Молоко, применяемое для приготовления нашего сыра, лучше взять жирностью 4-6%. Это придаст готовому продукту более выраженный и яркий сливочный вкус. Но сыр получится и из 1‚5% молока»‚ — говорит Александр.

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На 1 литр молока понадобится:

1 вариант. В 10 мл тёплой воды растворить 1,5 г лимонной кислоты.

В 10 мл тёплой воды растворить 1,5 г лимонной кислоты. 2 вариант. Одна часть 9%-го уксуса на 3-5 части воды (это примерно 8 мл уксуса).

Одна часть 9%-го уксуса на 3-5 части воды (это примерно 8 мл уксуса). 3 вариант. Сок лимона. На 2 л молока примерно 0,5 лимона (можно добавить чуть больше, зависит от жирности молока).

Сок лимона. На 2 л молока примерно 0,5 лимона (можно добавить чуть больше, зависит от жирности молока). 4 вариант. 0‚5 л кефира‚ но не кефирного напитка.

Приготовление

Молоко в ёмкости (желательно из нержавейки) нагревается до 85-95 градусов. Такую температуру молока на вид можно определить‚ когда сверху будет много пены, плотное и активное испарение при постоянном помешивании шумовкой. Убираем ёмкость с молоком с плиты. Начинаем вносить в горячее молоко выбранный подкислитель (любой из 4-х вариантов, указанных выше) постепенно, при постоянном помешивании, пока не начнёт образовываться сгусток и отходить сыворотка. Подкислитель вносим небольшими порциями до образования большого количества сырного сгустка. Затем берём дуршлаг (можно в него положить марлю) и выкладываем в него небольшими порциями образовавшийся сгусток, давая сыворотке стечь. Через 5 минут перекинуть, перевернув на другой дуршлаг, посолить эту сторону (в количестве 1/3 части ч.л. соли на одну сторону) и накрыть крышкой. Через 10-15 минут перевернуть снова и посолить другую сторону. Свежесваренный сыр поставить под пресс на 5-10 часов (в зависимости от предпочтений‚ насколько должен быть плотным сыр) в холодильник. За это время стечёт вся лишняя сыворотка. На этом этапе сыр готов к употреблению. Также сыр можно оставить на несколько дней в холодильнике, он созреет‚ и это добавит ему вкуса. Далее нарезаем на кусочки и подаём к столу.

Примечание. С уксусом или лимонным соком в домашних условиях легче готовить, т.к. сгусток будет образовываться быстрее и станет более плотным. В этом случае адыгейский сыр получится сделать с первого раза. А вот с кефиром нужен уже какой-то опыт в производстве этого сыра.