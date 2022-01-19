Во вторник днём‚ 18 января‚ в Лунинце 14-летняя девочка потеряла равновесие и упала вниз с балкона четвёртого этажа‚ когда снимала видео для TikTok‚ сообщает Следственный комитет.
Предварительно следователи установили, что до падения она снимала себя на мобильный телефон. Пострадавшая находится в больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Девочка рассказала, что позировала на камеру для видео в TikTok, запрокинула голову и упала.
Следователь с привлечением специалиста УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, опросили родственников и соседей пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По этому факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет напоминает, что создание экстремального контента может закончиться фатально. Делайте селфи, убедившись, что находитесь в безопасном месте и вашей жизни ничего не угрожает