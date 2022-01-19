Во вторник днём‚ 18 января‚ в Лунинце 14-летняя девочка потеряла равновесие и упала вниз с балкона четвёртого этажа‚ когда снимала видео для TikTok‚ сообщает Следственный комитет.

Предварительно следователи установили, что до падения она снимала себя на мобильный телефон. Пострадавшая находится в больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Девочка рассказала, что позировала на камеру для видео в TikTok, запрокинула голову и упала.

Следователь с привлечением специалиста УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, опросили родственников и соседей пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По этому факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.