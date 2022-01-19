В детской поликлинике Слуцка делают отдельный вход для больных с признаками коронавируса. Фотофакт

В детской поликлинике делают отдельный вход для пациентов с коронавирусом и ОРИ. Сооружают отдельный бокс. Между входными дверями уже поставили перегородку: одна дверь будет в поликлинику, вторая — в это помещение.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».