«А на творог вообще не сбросили». Пенсионерка рассказала, как пыталась получить социальную скидку в супермаркетах Слуцка

Случчанка поделилась с читателями «Кур’ера», как испробовала на себе новшество для пенсионеров и малоимущих. После объявления о том, что для этих категорий граждан супермаркеты ввели 10%-ную скидку на 29 товаров первой необходимости, женщина пошла в эти магазины, чтобы купить продукты дешевле. Вот что у неё получилось.

«Заранее посмотрела список»

«Жизнь дорожает, цены постоянно растут. Особенно тяжело пенсионерам и людям с маленькой зарплатой. В СМИ пишут, что госрегулирования цен на жизненно важные продукты скоро не будет, — сказала Светлана (имя женщины изменено по её просьбе — прим. редакции). — Когда сообщили, что с 17 января социальная скидка в 10% появилась в супермаркетах, то я обрадовалась, что наконец-то решили материально поддержать пенсионеров. На следующий день, 18 января, пошла в магазины, в которых обычно покупаю продукты. Заранее посмотрела список из 29 товаров, на которые обещали скидку.

Что в «Виталюре»

Сначала пришла в «Виталюр». Купила молоко, сметану, кефир, творог, зерновые хлопья, рыбу. На кассе показала пенсионное удостоверение и предъявила карту «Виталюра». Контролёр-кассир сказала, что этого достаточно для получения социальной скидки.

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Когда получила чек, то внимательно его изучила.

На молоко питьевое по цене 2,94 рубля скидка составила 29 копеек, или 10%. От стоимости кефира «Минская марка» за 1,54 рубля скинули 15 копеек. На сметану «Минская марка» за 1,75 рубля скидка в обещанные 10% была — 18 копеек. А вот на творог «Ляховичок» 5% за 1,19 рубля скидки не оказалось. Непонятно почему. Ведь это обычный творог, без добавок и прочего.

На остальные товары в чеке скидка была малюсенькая, видимо, та, которая предоставляется всем покупателям по карте. На хлопья «Фермер» стоимостью 1,55 рубля скидка составила 2 копейки. На кусочек кеты, которую я купила к праздничному столу за 7,39 рубля, скидка была 7 копеек.

Всего за набор продуктов насчитали 15,65 рубля, а экономия оказалась 85 копеек. Как-то не обрадовалась я этой скидке. От слова «совсем».

Что в «Евроопте»

Потом пошла в «Евроопт» в торговом центре «Маяк». Но там кассир сказала, что скидки оформляли до 14 часов, а сейчас 14.30. К тому же оказалось, что здесь недостаточно показать карточку покупателя «Е-плюс» и пенсионное удостоверение, чтобы оформить специальную карту «Е-плюс. Социальная». Нужен ещё паспорт. А его у меня с собой не было.

Что в «Копеечке»

Напоследок заглянула в «Копеечку», но там скидкой тоже воспользоваться не получилось, потому что социальных карт не было. Сотрудники магазина сказали, что должны подвезти после 19 часов.

Про экономию

Кстати, на следующий день я всё-таки пошла в «Евроопт» с паспортом. Но после разъяснений работника о порядке действия этих 10%-ных скидок от оформления социальной карты отказалась сама. И вот почему. Оказывается, если ты её оформишь, то обычная карта покупателя уже не действует, даже на другие товары не из списка. И бонусы никакие за покупки не назначаются и другое. А ведь мы покупаем в магазине не только хлеб и молоко! Получается, что шума больше, чем реальной экономии для моего кошелька».

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