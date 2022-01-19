Случчанка поделилась с читателями «Кур’ера», как испробовала на себе новшество для пенсионеров и малоимущих. После объявления о том, что для этих категорий граждан супермаркеты ввели 10%-ную скидку на 29 товаров первой необходимости, женщина пошла в эти магазины, чтобы купить продукты дешевле. Вот что у неё  получилось.

«Заранее посмотрела список»

«Жизнь дорожает, цены постоянно растут. Особенно тяжело пенсионерам и людям с маленькой зарплатой. В СМИ пишут, что госрегулирования цен на жизненно важные продукты скоро не будет, — сказала Светлана (имя женщины изменено по её просьбе — прим. редакции). — Когда сообщили, что с 17 января социальная скидка в 10% появилась в супермаркетах, то я обрадовалась, что наконец-то решили материально поддержать пенсионеров. На следующий день, 18 января, пошла в магазины, в которых обычно покупаю продукты. Заранее посмотрела список из 29 товаров, на которые обещали скидку.

Что в «Виталюре»

Сначала пришла в «Виталюр». Купила молоко, сметану, кефир, творог, зерновые хлопья, рыбу. На кассе показала  пенсионное удостоверение и предъявила карту «Виталюра». Контролёр-кассир сказала, что этого достаточно для получения социальной скидки.

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Когда получила чек, то внимательно его изучила.

«А на творог вообще не сбросили». Пенсионерка рассказала, как пыталась получить социальную скидку в супермаркетах Слуцка
Фото прислано читателем

На молоко питьевое по цене 2,94 рубля скидка составила 29 копеек, или 10%. От стоимости кефира «Минская марка» за 1,54 рубля скинули 15 копеек. На сметану «Минская марка» за 1,75 рубля скидка в обещанные 10% была — 18 копеек. А вот на творог «Ляховичок» 5% за 1,19 рубля скидки не оказалось. Непонятно почему. Ведь это обычный творог, без добавок и прочего.

На остальные товары в чеке скидка была малюсенькая, видимо, та, которая предоставляется всем покупателям по карте. На хлопья «Фермер» стоимостью 1,55 рубля скидка составила 2 копейки. На кусочек кеты, которую я купила к праздничному столу за 7,39 рубля, скидка была 7 копеек.

Всего за набор продуктов насчитали 15,65 рубля, а экономия оказалась 85 копеек. Как-то не обрадовалась я этой скидке. От слова «совсем».

Что в «Евроопте»

Потом пошла в «Евроопт» в торговом  центре «Маяк». Но там кассир сказала, что скидки оформляли до 14 часов, а сейчас 14.30. К тому же оказалось, что здесь недостаточно показать карточку покупателя «Е-плюс» и пенсионное удостоверение, чтобы оформить специальную карту «Е-плюс. Социальная». Нужен ещё паспорт. А его у меня с собой не было.

Что в «Копеечке»

Напоследок заглянула в «Копеечку», но там скидкой тоже воспользоваться не получилось, потому что социальных карт не было. Сотрудники магазина сказали, что должны подвезти после 19 часов.

«А на творог вообще не сбросили». Пенсионерка рассказала, как пыталась получить социальную скидку в супермаркетах Слуцка
Такую анкету нужно заполнить в «Копеечке» для оформления социальной скидки. Фото прислано читателем

Про экономию

Кстати, на следующий день я всё-таки пошла в «Евроопт» с паспортом. Но после разъяснений работника о порядке действия этих 10%-ных скидок от оформления социальной карты отказалась сама. И вот почему. Оказывается, если ты её оформишь, то обычная карта покупателя уже не действует, даже на другие товары не из списка. И бонусы никакие за покупки не назначаются и другое. А ведь мы покупаем в магазине не только хлеб и молоко! Получается, что шума больше, чем реальной экономии для моего кошелька».

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