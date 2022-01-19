Музей истории слуцких поясов в Слуцке закрыт. В чём причина

Хотела зайти в Музей истории слуцких поясов. Но он был закрыт. На дверях висела табличка с надписью: «Уважаемые посетители! Музей истории слуцких поясов не работает! Пожалуйста, простите. Верим в вашу снисходительность и в то, что в более удачный день мы всё же встретимся! Спасибо!». Почему не работал и до какого числа, не пояснили. Сувенирная лавка тоже была закрыта. В фойе никого не было.

Я заглянула на официальный сайт музея и нашла там такое объяснение того, почему музей не работает: «С 17 по 31 января музей не работает, экскурсовод в отпуске».

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