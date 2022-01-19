Ко Дню спасателя Беларуси, который отмечается 19 января, «Кур’ер» сделал подборку случаев последних лет, когда не сотрудники МЧС по долгу службы, а обычные жители Слуцка становились героями и спасали жизни других людей.

Леонид Матылицкий

6 марта 2018 года маршрутка «Слуцк-Боровляны» выехала из Слуцка. За Шищицами одной из пассажирок стало плохо: случился инфаркт. Водитель Леонид Матылицкий оказал ей первую помощь и вовремя вызвал «скорую». Женщина выжила. «Страха не было, думал, как помочь, как правильно поступить, чтобы не навредить», — рассказывал потом Леонид.

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Андрей Дробушевич

В ночь с 23 на 24 марта 2018 года в 3-м Железнодорожном переулке в Слуцке случился пожар. Недалеко оттуда проезжал 44-летний водитель такси Андрей Дробушевич. Он вызвал спасателей, потом бросился к горевшему дому, разбил окно и через него помог пожилой женщине выбраться на улицу. «Я не мог проехать мимо, когда у людей горе. Кроме того, мой отец 25 лет прослужил в пожарной части», — рассказывал позже Андрей.

Юрий Соловей

12 июня 2019 года случчанка Елена и её 11-летний сын тонули на Каморе. Их вытащил из воды Юрий Соловей. «Я увидел, что они оба тонут, с головой скрываясь в воде. Скинул очки и бросился за ними. Нырнул поглубже, обхватил их обоих руками и вытолкнул наружу», — рассказывал «Кур’еру» Юрий.

Дмитрий Семибратов

19 апреля 2020 года в деревне Гацук 11-летняя девочка каталась на велосипеде, ела пасхальный кулич и подавилась. Задыхаясь, она упала на землю. Инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов, который остановился неподалёку, поднял ребёнка, обхватил руками и сделал несколько резких нажатий в области солнечного сплетения. Кусок булки выпал изо рта девочки, она задышала и пришла в себя. «Мысли мелькали в голове. Думаю: вызывать «скорую» не имеет смысла — не успеет доехать, до Слуцка 30 километров. Начал спасать сам», — рассказывал Дмитрий.

Дмитрий Васько

18 июня 2020 года на городском пляже в 11-м городке девочка, которая купалась в Случи с друзьями, стала тонуть. Её спас Дмитрий Васько, 46-летний водитель такси, который ждал заказов недалеко от реки. «Раздеваться было некогда, сбросил тапки и всё. В чём был, в том и прыгнул. В то время ни о чём не думал, просто хотел достать ребёнка», — рассказал мужчина «Кур’еру». Дмитрия Васько не стало 2 января 2022 года.

Евгений Клезович

5 июля 2020 года на «танковом» мосту в микрорайоне «Сахарный» тонули двое подростков. Их спас 30-летний случчанин Евгений Клезович. «Подбежав, я увидел, что оба мальчика тонут, скрываясь с головой в воде. Без каких-либо мыслей я бросился спасать», — рассказал Евгений.

Антон Ногтич

13 июля 2020 года на дамбе возле мостика влюблённых в реке Случь тонул 11-летний мальчик. Его спас 16-летний Антон Ногтич, который прибежал на крик женщины-очевидицы. «На ходу, не раздеваясь, нырнул в воду. В тот момент было страшно только за ребёнка. У меня была одна мысль — спасти мальчика», — рассказал «Кур`еру» Антон.