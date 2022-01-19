Обновлённый Налого­вый кодекс Беларуси увидел свет 4 января 2022 года. В прошлом номере «Кур’ера» (№1 от 6 января) мы рассказали об основ­ных нововведениях для предпринимателей и микробизнеса. В этой публикации — важные изменения для граждан и самозанятых.



Первое, на что обратили внимание белорусы, — подросшие ставки единого налога для самозанятых и подоходного налога для физлиц.

Налог на недвижимость

Владельцам квартир нужно будет платить налог на недвижимость с каждой своей квартиры. Сроки уплаты налога на недвижимость — до 15 ноября каждого года. Таким образом, до 15 ноября 2022-го нужно будет внести авансовый платёж, который выставит налоговый орган каждому владельцу квартиры, а до 15 ноября 2023-го — внести доплату. В среднем налог на квартиру будет составлять 30-50 рублей за год.

Реклама

Повышенный подоходный налог

Налоговая инспекция теперь может проверить доходы и рас­ходы каждого чело­века за период 10 лет и более.

Если расходы превысят доходы на 500 базовых величин (сейчас базовая — 32 рубля), у физического лица истребуют пояснения об источниках доходов. То есть, если вы потратили на 16 ты­сяч рублей больше, чем можете себе позволить (по мнению налоговой инспекции), а объяснить происхож­дение денег не смогли, будьте готовы уплатить с этой суммы подоходный налог — не привычные 13%, а 20%.

Налог за сбор ягод, грибов и лекарственных растений

Подоходным налогом будут облагаться те, кто занимается сбором и последующей продажей ягод, грибов, мёда, орехов, лекарственных растений.

Взимать его будут в том случае, если сборщик при запросе от налоговой укажет, что сделал дорогостоящие покупки на деньги от сбора ягод или грибов.

Насчитываться налог будет только в случае, если общая сумма заработка от сбора превысит 200 базовых величин, или 6400 рублей на сегодня. Размер налога составит 10% от заработанной суммы.

Ставки подоходного налога для физических лиц, сдающих в долгосрочную аренду жилые и нежилые помещения, принадлежащие им на правах собственности (за месяц, в рублях)

жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи: 22,60 — Слуцк, Солигорск; 16,60 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

металлический или деревянный гараж, машино-место: 6,00 — Слуцк, Солигорск; 4,70 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

железобетонный или кирпичный гараж: 8,40 — Слуцк, Солигорск; 6,00 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

другие нежилые помещения (за 1 кв. метр площади): 3,60 — Слуцк, Солигорск, Копыль, Любань, Старые Дороги.

Ставки единого налога для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, — самозанятых граждан Беларуси (за месяц, в рублях)

реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки): 84 — Слуцк, Солигорск; 79 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков): 132 — Слуцк, Солигорск; 130 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции: 64 — Слуцк, Солигорск; 49 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

видеосъёмка событий: 213 — Слуцк, Солигорск; 158 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

деятельность актёров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой: 202 — Слуцк, Солигорск; 147 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность: 143 — Слуцк, Солигорск; 110 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

деятельность по письменному и устному переводу: 143 — Слуцк, Солигорск; 110 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения: 202 — Слуцк, Солигорск; 147 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора: 50 — Слуцк, Солигорск; 44 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий: 202 — Слуцк, Солигорск; 147 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

нанесение аквагрима: 136 — Слуцк, Солигорск; 110 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

настройка, ремонт музыкальных инструментов: 104 — Слуцк, Солигорск; 63 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота: 39 — Слуцк, Солигорск; 33 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру: 141 — Слуцк, Солигорск; 82 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста: 39 — Слуцк, Солигорск; 33 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу): 197 — Слуцк, Солигорск; 175 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

производство одежды, головных уборов и обуви: 114 — Слуцк, Солигорск; 58 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий: 207 — Слуцк, Солигорск; 105 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере: 207 — Слуцк, Солигорск; 105 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов: 30 — Слуцк, Солигорск; 21 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели: 125 — Слуцк, Солигорск; 70 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем: 102 — Слуцк, Солигорск; 61 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий: 120 — Слуцк, Солигорск; 103 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

репетиторство: 73 — Слуцк, Солигорск; 58 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей: 114 — Слуцк, Солигорск; 70 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги: 50 — Слуцк, Солигорск; 44 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

упаковка товаров, предоставленных потребителем: 79 — Слуцк, Солигорск; 70 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных: 39 — Слуцк, Солигорск; 33 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

уход за взрослыми и детьми: 50 — Слуцк, Солигорск; 44 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

фотосъёмка, изготовление фотографий: 184 — Слуцк, Солигорск; 147 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

чистка и уборка жилых помещений: 126 — Слуцк, Солигорск; 110 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов: 247 — Слуцк, Солигорск; 142 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

услуги учителя-дефектолога: 77 — Слуцк, Солигорск; 63 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

ландшафтное проектирование: 222 — Слуцк, Солигорск; 112 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, посылок, пакетов): 95 — Слуцк, Солигорск; 68 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

чистка салонов транспортных средств: 130 — Слуцк, Солигорск; 117 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

содержание могил и уход за ними: 54 — Слуцк, Солигорск; 47 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее): 86 — Слуцк, Солигорск; 75 — Копыль, Любань, Старые Дороги;

для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси