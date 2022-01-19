Снегирь, Налим и Король-волошка. Художница создаёт уникальные маски с вышивкой и росписью

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Красивые маски, Слуцк

В Беларуси появился художник, расписывающий маски вручную… Некоторые росписи представляют собой уникальные белорусские сказочные идеи, описание некоторых приведено ниже.

На фото маски  с ручной росписью «Рыба Налим – Менск», «Золотая осень», «Папараць-птушка», «Снегирь».

  • Маска с ручной росписью «Рыба Налим – Менск». Согласно легендам, название города Минска произошло от названия рыбки Налим (Менка, Ментуз), которая водилась в реке Немига. Немига раннее также называлась «Менка», «Мени». На маске образ сказочной синей рыбы, несущей город (Троицкое предместье), олицетворяющей город Минск.

Красивые маски, Слуцк

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  • Маска «Золотая осень» расписана красками «Под золото», что лучше передаёт значение словосочетания «Золотая осень».

Красивые маски, Слуцк

  • Сказочный образ маски «Папараць-птушка» объединяет два известных славянских  образа — папараць-кветка и жар-птушка.

Красивые маски, Слуцк

  • Снегирь – в белорусской мифологии скромная маленькая изначально серая птица, выступает в роли Прометея, который принёс людям огонь.  В России снегирь  имеет немного другое значение – он олицетворяет зиму и Рождество.

Красивые маски, Слуцк

У художника также есть другие маски — «Валошка-кароль», «Вавёрка» и др.  Идея маски с ручной росписью «Валошка-кароль» состоит в том что «Валошка» – это по-белорусски василёк. Если внимательно рассмотреть цветок василька, то  каждый его лепесток  напоминает маленькую корону синего цвета. Отсюда и сказочный образ «Короля-Василька».

Маски расписаны Коневой Е. Художник на продажу не работает. Статья информационная.

Материалы и изображения с сайта  https://belarusvirtual.com/maski