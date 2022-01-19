Снегирь, Налим и Король-волошка. Художница создаёт уникальные маски с вышивкой и росписью

В Беларуси появился художник, расписывающий маски вручную… Некоторые росписи представляют собой уникальные белорусские сказочные идеи, описание некоторых приведено ниже.
На фото маски с ручной росписью «Рыба Налим – Менск», «Золотая осень», «Папараць-птушка», «Снегирь».
- Маска с ручной росписью «Рыба Налим – Менск». Согласно легендам, название города Минска произошло от названия рыбки Налим (Менка, Ментуз), которая водилась в реке Немига. Немига раннее также называлась «Менка», «Мени». На маске образ сказочной синей рыбы, несущей город (Троицкое предместье), олицетворяющей город Минск.
- Маска «Золотая осень» расписана красками «Под золото», что лучше передаёт значение словосочетания «Золотая осень».
- Сказочный образ маски «Папараць-птушка» объединяет два известных славянских образа — папараць-кветка и жар-птушка.
- Снегирь – в белорусской мифологии скромная маленькая изначально серая птица, выступает в роли Прометея, который принёс людям огонь. В России снегирь имеет немного другое значение – он олицетворяет зиму и Рождество.
У художника также есть другие маски — «Валошка-кароль», «Вавёрка» и др. Идея маски с ручной росписью «Валошка-кароль» состоит в том что «Валошка» – это по-белорусски василёк. Если внимательно рассмотреть цветок василька, то каждый его лепесток напоминает маленькую корону синего цвета. Отсюда и сказочный образ «Короля-Василька».
Маски расписаны Коневой Е. Художник на продажу не работает. Статья информационная.
Материалы и изображения с сайта https://belarusvirtual.com/maski