Как случчане запасались крещенской водой в Михайловском соборе Слуцка. Фото

Алексей Скрынников
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Как случчане запасались крещенской водой в Михайловском соборе Слуцка. Фото
Фото: Александр Большой

В Михайловском кафедральном соборе случчане сегодня целый день. «Кур’ер» побывал там в 11 часов. Несколько десятков человек стояли в очереди с различными ёмкостями. Они пришли набрать освящённую воду.

Как случчане запасались крещенской водой в Михайловском соборе Слуцка. Фото