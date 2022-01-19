«Кур’ер» сделал подборку фотографий и видео случчан, которые они сами выложили в Instagram.

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Публикация от Козырева Екатерина🇧🇾 (@katyakozirevs)

 

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Публикация от Мария Попова (@_mariya.popova_)

 

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Публикация от Прилищ Сергей (@prilishchsergei)

 

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Публикация от Андрей (@kasper14860)

 

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Публикация от Прилищ Сергей (@prilishchsergei)

 

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Публикация от Машуня (@marya_andreevna24)

 

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Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer)

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