«Кур’ер» сделал подборку фотографий и видео случчан, которые они сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💎 𝓥𝓲𝓴𝓽𝓸𝓻𝔂𝓲𝓪𝓣𝓼𝓲𝓾𝓵𝓴𝓲𝓷𝓪 💎 (@viktoryiatsiulkina)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Попова (@_mariya.popova_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прилищ Сергей (@prilishchsergei)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей (@kasper14860)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прилищ Сергей (@prilishchsergei)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💎 𝓥𝓲𝓴𝓽𝓸𝓻𝔂𝓲𝓪𝓣𝓼𝓲𝓾𝓵𝓴𝓲𝓷𝓪 💎 (@viktoryiatsiulkina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Машуня (@marya_andreevna24)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer)

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