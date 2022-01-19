«Кур’ер» сделал подборку фотографий и видео случчан, которые они сами выложили в Instagram.
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РАНЕЕ. Эмоции мужчин и женщин при окунании в крещенскую купель в Слуцке (+фото)