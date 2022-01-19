При подписке на «Кур’ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур’ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей! Весь список (обновлён) можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур’ер» на 1-е полугодие 2022 года.

Предприниматели и эксперты о работе в новых условиях

До 2022 года в Беларуси существовали три основные системы налогообложения для ИП. Упрощённая система с налогом 5% со всей выручки от деятельности, единый налог с уплатой фиксированной суммы, а также общая система налогообложения с налогом 16% от разницы между выручкой и расходами. С 2022 года популярную «упрощёнку», но теперь уже с 6% налога от выручки, не вправе применять предприниматели, оказывающие услуги. Среди исключений — туристическая деятель­ность, программирование, общепит, здравоохранение и сухопутный транспорт. «Кур’ер» узнал, что говорят слуцкие ИП о будущем своего бизнеса.

Реклама

Как в Старых Дорогах запустили «бумеранг добра»

26-летняя Кристина Жуковец живёт в Старых Дорогах. Она инициатор создания в городе «Мастерской добрых дел», которая распахнула двери для посетителей 25 декабря 2021 года. Тяжёлое заболевание не помешало девушке заняться благотворительной деятельностью. Кристина рассказала «Кур’еру», как появился её социальный проект и как он работает.

«Без футбола, наверное, была б «серой мышкой»

Случчанка Полина Велиган работает врачом общей практики в Слуцкой больнице. Она рассказала «Кур’еру» о работе и своём главном увлечении — футболе. Девушка считает, что именно он помог ей стать врачом.

Супермаркеты стали давать 10%-ную скидку малоимущим

С 17 января малообеспеченные белорусы могут рассчитывать на 10%-ную скидку на социально значимые товары. Как её получить, какие документы нужны, узнал «Кур’ер».

Тры самыя знакамітыя слуцкія скарбы

Легенд і размоў пра знойдзеныя ў Слуцку скарбы да гэтага часу ходзіць нямала. Аднак калі абапірацца на навуковую літаратуру і афіцыйна зафіксаваныя ў дакументах знаходкі скарбаў, то за ўсю гісторыю іх было толькі тры, але ўсе яны ўражваюць сваёй унікальнасцю. Выяўленне першых двух вядомых слуцкіх скарбаў адносіцца да дарэвалюцыйных часоў.