Магазин в деревне Варковичи Слуцкого района опять работает. Там новый продавец

В сентябре в деревне Варковичи закрылся единственный продуктовый магазин, так как продавец ушла в отпуск. Сама работница была уже пенсионеркой, так что на предприятии «Слуцкий рынок ОПС», которому принадлежит магазин, не знали, будет ли она работать дальше или уволится.

На днях житель Варковичей сообщил «Кур’еру», что магазин снова открыт, уже около месяца. «Новая продавщица из города приезжает», — сказал он.

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В администрации «Слуцкого рынка ОПС» «Кур’еру» сообщили, что торговая точка в Варковичах всё ещё принадлежит этой организации.