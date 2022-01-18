В торговом центре на улице 14 Партизан работает магазин для всей семьи — «ЭконоМаркет». Здесь можно приодеть всю семью по бюджетным ценам. Привоз нового товара каждую неделю — в четверг или в пятницу.

Пройдёмся по магазину. В нём не только одежда и обувь. Здесь можно купить игрушки, домашний текстиль и другие аксессуары, без которых не обойтись в повседневной жизни.

В магазине представлена одежда и обувь как для взрослых, так и для детей — от новорождённых до подростков. Диапазон цен широкий — от 20 до 120 рублей. Стоимость аксессуаров и чулочно-носочных изделий минимальна.

Для мужчин из зимнего и демисезонного ассортимента — куртки, жилетки, джинсовки. Также продаются классические брюки, джинсы, джоггеры, спортивная одежда, «камуфляж» для отдыха на природе, футболки, джемперы, толстовки и многое другое.

Для зимней рыбалки есть тёплые костюмы — комбинезоны с курткой, от 100 до 140 рублей (производство Россия).

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Размерный мужской ряд от 48-го до 56-го. Есть куртки и джемперы больших размеров — от 60 до 70 размера. Они пользуются спросом.

Из женской одежды тоже есть практически всё. Это джинсы, спортивные костюмы, брюки, топы, свитеры, пальто укороченные и удлинённые, пуховики.

В магазин уже привезли и одежду на весну.

Женская обувь представлена ботинками, сапогами, уггами и другим. Для мужчин тоже широкий ассортимент, есть даже утеплённые резиновые сапоги для рыбалки.

Для детей в наличии одежда от новорождённых до 15-летних подростков. Этот товар тоже всегда актуальный. В магазине есть и большой выбор игрушек.

В «ЭконоМаркет» сделали отдельный зал с текстилем, где выставлены нижнее бельё, кигуруми, халаты, пижамы, матрацы, одеяла, подушки, шторы. Также имеется большой выбор сумок, рюкзаков, дорожных чемоданов.

Продаются аксессуары для мобильных телефонов, например, наушники от 4 рублей, зарядные устройства, Bluetooth колонка.

Из актуального на зиму представлены ледянки, а скоро завезут тюбинги — так называемые «ватрушки».

В пятницу, субботу и воскресенье в магазине «ЭконоМаркет» действует скидка 20% на зимний ассортимент — куртки и обувь (при оплате наличными).

Адрес и режим работы:

г. Слуцк, улица 14 Партизан, 89А (2-й этаж, над магазином «Копеечка»).

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, без обеда и выходных.

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ИП Готовчик Т.С. УНП 791141145