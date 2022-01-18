На прошлой неделе случчане обращались в редакцию с разными вопросами: сообщали об отсутствии освещения, обсуждали возможность появления в Слуцке крытого катка. Сельчанка из деревни Городище рассказала, что с остановок исчезло расписание автобусов. А пенсионер из Слуцка просил разъяснить, как получить скидку в 10% в разных магазинах. Ещё один пенсионер никак не мог узнать, почему изменили дату выдачи пенсии. Читайте краткий обзор обращений и комментариев.

Исчезло расписание

Вот такое сообщение пришло в наш раздел «Сообщить новость». «В конце 2021 года с остановок общественного транспорта в деревне Городище исчезло расписание пригородных автобусов. Стало очень неудобно, особенно если человек не местный и не знает расписания. Кто помоложе, может в интернете посмотреть, но и там указано только время отправления с конечных остановок маршрута, да и номер маршрута нужно знать. Не все автобусы идут по прямому маршруту. А что делать людям постарше? Раньше висело расписание, где было указано время прибытия автобуса на остановку именно в Городище. Люди и шли к этому времени… А сейчас приходится наугад. В пятницу видела, как девушка вечером на остановке спрашивала у местных, успела она или опоздала на автобус в Слуцк и будет ли ещё какой-нибудь?»

Перенесли дату выдачи пенсии

Пенсионер Юрий Иванович попросил помочь разобраться, почему ему стали выдавать пенсию позже. «До позапрошлого месяца я получал пенсию на «Белпочте». В прошлом месяце сделал пенсионную карточку в Белагропромбанке, — рассказал мужчина. — Я всегда получал 9-го числа. Жена получила уже 7 января, а мне ничего не поступило. Позвонил в банк, там ответили, что как только перечислят, то сразу будет на карте. Где мне узнать, когда будет пенсия на карточке?»

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С подобным вопросом к нам уже обращались, и мы получили разъяснение от Слуцкого райисполкома, в каких случаях может измениться дата выдачи пенсии. Все вопросы, связанные с выплатой пенсий, нужно задавать по телефону 7 55 94.

Как получить скидку на продукты в 10%

После сообщений о возможности получить скидку в 10% на продукты в сетевых магазинах случчанин хочет узнать, что для этого нужно. «Хочу получать скидку, но не знаю как, с чего начать?» — сказал мужчина. Ведь, как оказалось, единого порядка предоставления скидок социально незащищённым категориям граждан нет. Каждый супермаркет сам определяет эти условия. На сайте «Кур’ера» была публикация о том, как можно получить скидку в «Евроопте», «Виталюре», «Соседях» и «Санте».

Город маленький, но каток есть

Сергей Альховик, житель маленького городка Сенеж (25 тысяч жителей — прим. редакции) из России, который долго жил в Слуцке, присоединился к обсуждению — нужен или нет в Слуцке крытый каток. Он написал, что у них есть в городе два катка, в том числе и крытый. Их наличие позволило развивать детский хоккей.

«Нужен — не нужен, мне трудно судить. Но у нас в городе два места, где можно покататься на коньках. Город меньше Слуцка. Один крытый каток. Они всегда заполнены. У нас своя команда хоккейная, довольно известная в наших масштабах. Мне интересны ваши проблемы, так как я много лет жил в городе Слуцке. Я живу в Карелии», — сказал мужчина.

Про телевизор

После публикации о пенсионерке, которая живёт на 320 рублей в месяц, в редакцию продолжают звонить случчане.

«Почитала на сайте «Кур’ера» про бабулю, что пенсия у неё 320 рублей и даже телевизора нет. У меня стоит телевизор. Я бы хотела ей помочь», — так начала разговор случчанка Екатерина. Когда мы объяснили ей, что героиня нашей публикации уже с телевизором, то женщина сказала, что отдаст его другому нуждающемуся пенсионеру. Телефон Екатерины есть в редакции.

Случчанка Людмила Николаевна обратилась с противоположной просьбой. Она рассказала о 82-летней пенсионерке, которая тоже живёт без телевизора. «В ленте новостей прочитала, что случчанка Инна предлагает телевизор, можно как-то с ней связаться? — сказала Людмила Николаевна. — Знаю бабулю, ей 82 года, телевизор перегорел. Она живёт одна в частном доме. Сама купить не может. Без телевизора ей совсем тоскливо». Мы связали людей и надеемся, что пожилая женщина теперь с телевизором.

Про потерянный рождественский подарок

В «Кур’ер» часто обращаются с просьбой опубликовать объявление о пропаже чего-нибудь. Одно из последних оказалось необычным. Девушка приехала в гости в Слуцк из России на новогодние каникулы. Ей подарили кольцо под золото с зелёными камнями‚ не ювелирное‚ но из лимитированной коллекции. Когда она гуляла по городу, то потеряла свой подарок. Возможно‚ это произошло возле ювелирных магазинов или универмага «Слуцк»‚ думает девушка. Кольцо было упаковано в хрустящую бумагу и прозрачный пакет. «Это рождественский подарок, и хочется его вернуть, ведь заказать такое уже невозможно»‚ — написала девушка.

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