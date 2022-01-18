Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о правилах зимней рыбалки.

На зимней рыбалке запрещается:

использовать жерлицы, ставки и другие живцовые оснастки ночью, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова;

любительское рыболовство, при котором установленные орудия находятся без визуального контроля. Обнаружив эти орудия, органы рыболовного контроля их изымут.

Разрешается:

использовать орудия рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков не более пяти штук на рыболова. Исключение составляют члены Белорусского общества охотников и рыболовов, которым разрешено использовать до 10 жерлиц (ставок) на рыболова.

Установлен промысловый размер

Для определённых видов рыбы установлен промысловый размер — размер рыбы, при достижении которого разрешается её вылов.

Например, щука и судак, которые в длину меньше 40 см, должны быть выпущены в рыболовные угодья живыми. Длина рыбы — это расстояние от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (без учёта хвостового плавника).

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Про ответственность за нарушения

Рыболовы-нарушители несут административную, уголовную или иную ответственность.

За добычу рыбы без разрешения или в запрещённые время, сроки, или в запрещённых местах, или запрещёнными способами — штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией и без конфискации орудий добычи рыбы.

с конфискацией и без конфискации орудий добычи рыбы. За лов рыбы с превышением общего количества крючков — штраф в размере до 30 базовых величин.

С 25 декабря по 28 февраля в Беларуси запрещено ловить налима обыкновенного, с 1 ноября по 31 марта — сома европейского. Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдётся нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 27 базовых за каждую особь налима обыкновенного.