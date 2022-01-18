Обновлённое меню и бронь на свадебный сезон. Две важные новости от ресторана Voyage Hall

В ресторане Voyage Hall обновилось меню и идёт предзаказ на свадебные торжества.

Обновлённое меню

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В ресторане Voyage Hall запустили обновлённое меню. Спринг-роллы с креветкой, салат с карамелизированной грушей и козьим сыром, корейка с жареным мороженым из белых грибов, курица терияки, настоящие крафтовые бургеры и ещё много новинок.

В барном меню тоже много интересного: облепиховый, мандариновый пряный, имбирный чай, глинтвейн, космо пэшн ти, чешский сбитень. Новинки VH согреют и станут вашими любимчиками в этом сезоне.

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А ещё в ресторане действует скидка -20% навынос на блюда из основного и банкетного меню (за исключением обеденного).

Бронь на свадебный сезон

Ещё зима, но уже активно ведётся бронь на свадебный сезон 2022 года. К вашим услугам уютный светлый зал, обширное банкетное меню с блюдами на любой вкус, качественное обслуживание. Ресторан Voyage Hall — идеальная площадка для ваших торжеств.

В ресторане можно заказать аплайтинг (световой декор) и декор зала (зона для молодожёнов, столик для дарения, арка, свадебные стулья кьявари для церемонии, коробка для дарения, карта и номерки для рассадки, композиции на стойках на столы.

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Если вы уже нашли площадку для свадьбы, но не знаете, как быть с кухней и обслуживанием — ресторан Voyage Hall будет рад оказать услуги кейтеринга (выездного ресторанного обслуживания).

Информация

Контакты: +375 29 302 44 33. Адрес: г.Слуцк, ул.Парижской Коммуны, 27.



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