Житель Слуцка своими руками сделал настоящую карету, на которой можно ездить по городу. Интервью, фото, видео

Павел Борисевич, житель Слуцка, смастерил для себя и домочадцев настоящую карету. После того, как люди увидели её в городе, мужчине стали звонить с просьбой покатать. И он стал оказывать эту услугу.

Читатели «Кур’ера» тоже заинтересовались необычным транспортом после того, как мы опубликовали фото с вечернего катания. «Кур’ер» связался с Павлом Петровичем и спросил, как он придумал и создал карету.

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Про Павла Борисевича

Павел Борисевич по образованию инженер-механик. Ещё в 1986 году, когда создавались первые кооперативы по ремонту машин, он вступил в один из них и делал металлические крыши для УАЗов. Тогда он освоил слесарно-сварочные работы.

Сейчас случчанин работает начальником строительно-ремонтной группы. Мастерит он на выходных и по вечерам, если выдаётся свободное время. Говорит, что в отпусках не получается заняться хобби, потому что приезжают внуки.

Павел Петрович признаётся, что если он увидит какое-то изделие, то воспроизвести его по памяти ему не составляет большого труда. Двухэтажный дом в Слуцке мужчина тоже построил для семьи своими руками.

Как создавалась карета

«Я задумал создать карету после того, как мы приехали с женой из Германии, — рассказывает случчанин. — Мы там работали пять лет. Видели, как красиво катают на каретах семьи с детьми и внуками».

По словам Павла Петровича, первую карету он сделал ещё в 2005 году. Она послужила «донором» деталей для второй, которой он сейчас и пользуется.

Вторую карету Павел Борисевич доделал к этой зиме и в первый раз выехал на ней на декабрьский парад Дедов Морозов. Сам придумал проект, сделал все конструкции.

Случчанину помогала его дружная семья: зять, который занимается кузовным ремонтом, покрыл карету белой перламутровой краской, мебель сделал сын, шторки сшила жена.

Лошади у Павла Петровича собственные.

Оформление и планы

Павел Борисевич узнал в ГАИ, как выехать в город на карете. Ему рассказали, какое освещение нужно добавить и какие катафоты. Формально карета — это гужевой транспорт и ездит согласно соответствующим правилам.

После того, как случчанин поучаствовал в новогоднем параде, люди заинтересовались его каретой. Стали звонить, просить покататься. Павел Петрович заплатил единый налог и теперь может оказывать такую услугу.

Последняя заявка, которая поступила, — это отвезти семью в церковь на крещение ребёнка.

Учитывая большой спрос, Павел Петрович заложил новую карету, которая будет готова к середине лета.

Видео: Глеб Рулёв