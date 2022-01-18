Кого признали исследователем среди младших школьников в Слуцке

Стали известны итоги районного этапа открытого фестиваля «Я – исследователь», который проходил среди младших школьников Случчины.

В фестивале приняли участие 50 человек. Представляя свои работы, младшие школьники показали умение самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы, демонстрировали знания в исследовательской деятельности.

Победителями стали:

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Диана Колотович, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка», тема «Простые правила в борьбе с COVID» (номинация «Естествознание (живая природа)», руководитель: Циуля Светлана Михайловна);

учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка», тема «Простые правила в борьбе с COVID» (номинация «Естествознание (живая природа)», руководитель: Циуля Светлана Михайловна); Илья Чижик , учащийся ГУО «Средняя школа №10 им. С.Ф.Рубанова г. Слуцка», тема «Удивительное в обычном» (номинация «Естествознание (неживая природа)», руководитель: Короткевич Елена Николаевна);

, учащийся ГУО «Средняя школа №10 им. С.Ф.Рубанова г. Слуцка», тема «Удивительное в обычном» (номинация «Естествознание (неживая природа)», руководитель: Короткевич Елена Николаевна); Анна Купченя, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка», тема «Тонким пёрышком в тетрадь… (китайские иероглифы)» (номинация «Гуманитарные знания», руководитель: Понтус Людмила Александровна);

учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка», тема «Тонким пёрышком в тетрадь… (китайские иероглифы)» (номинация «Гуманитарные знания», руководитель: Понтус Людмила Александровна); Екатерина Зыппельт, учащийся ГУО «Средняя школа №6 г. Слуцка», тема «Куда прячется вода?» (номинация «Физика, математика, техника, робототехника», руководители: Киселёва Анжелика Владимировна, Мирончик Светлана Эдуардовна).

По итогам фестиваля участники получат дипломы и сертификаты. Они представят Слуцкий район на областном фестивале «Я – исследователь».