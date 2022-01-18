Российские войска начали прибывать в Беларусь на совместные учения

Беларусь и Россия проведут совместные учения вооружённых сил. Они запланированы на февраль‚ точная дата ещё определяется‚ сообщает БелТА.

Во время первого этапа проверки часть российских войск и техника уже прибывают на территорию страны‚ сказал Александр Вольфович‚ государственный секретарь Совета Безопасности.

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Вольфович отметил, что повышение военной активности стран НАТО вблизи Беларуси не может не волновать. По его словам, необходимо быть готовыми действовать незамедлительно и решительно — как самостоятельно, так и совместно в составе региональной группировки войск (сил), убедиться в её эффективности в современных условиях.

В ходе предстоящей проверки основное внимание уделят оценке действий органов военного управления. Планируется отработать организацию управления войсками во время их развёртывания, отражения ударов средств воздушного нападения противника и его сухопутной составляющей, а также другие вопросы.