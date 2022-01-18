Власти Гонконга запретили ввозить всех мелких домашних животных на свою территорию. Зоомагазинам и владельцам хомячков приказали передать около двух тысяч этих грызунов для эвтаназии.

Это сделано из-за доказательств‚ которые подтверждают возможную передачу COVID-19 от грызунов к человеку. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

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Официальные лица решили уничтожить животных после обнаружения 11 положительных образцов, взятых у хомяков, и сообщения о двух случаях заражения, предположительно связанных с крупным зоомагазином с более чем десятью филиалами по всему Гонконгу.

Теперь все владельцы, купившие хомяков с 22 декабря, должны будут сдать своих питомцев обратно для проведения тестирования перед возможным усыплением.

Считается, что партия грызунов, привезённых из Нидерландов, была заражена тем же типом коронавируса, который был обнаружен и у сотрудницы зоомагазина. В статье говорится, что по результатам исследования тип генома был тем, который циркулирует в Европе и Пакистане. Поэтому очень вероятно, что на этот раз передача происходит от животных к людям.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Дании решили уничтожить все 17 млн норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. Власти Дании выделили $3,1 млрд на компенсацию зверофермам.