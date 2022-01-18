Гости Слуцкого района увидели работу нового молочно-товарного комплекса «Лесуны» на 800 голов скота. Фотофакт

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Гости Слуцкого района увидели работу нового молочно-товарного комплекса «Лесуны» на 800 голов скота. Фотофакт, Слуцк
Фото: «Слуцкі край»

На фото участники областной коллегии по итогам работы отрасли животноводства знакомятся с работой нового молочно-товарного комплекса «Лесуны» (ОАО «Козловичи-Агро»). МТК рассчитан на 800 голов скота.

Сама областная коллегия прошла в агрогородке Козловичи. Об этом сообщает газета «Слуцкий край».

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В работе коллегии приняли участие:

  • Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома,
  • Алеся Глинкова, заместитель председателя по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома,
  • представители структурных подразделений Миноблисполкома,
  • начальники и заместители начальников управлений по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкомов,
  • главные ветеринарные врачи,
  • директора райплемстанций.