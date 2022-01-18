Гости Слуцкого района увидели работу нового молочно-товарного комплекса «Лесуны» на 800 голов скота. Фотофакт

На фото участники областной коллегии по итогам работы отрасли животноводства знакомятся с работой нового молочно-товарного комплекса «Лесуны» (ОАО «Козловичи-Агро»). МТК рассчитан на 800 голов скота.
Сама областная коллегия прошла в агрогородке Козловичи. Об этом сообщает газета «Слуцкий край».
В работе коллегии приняли участие:
- Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома,
- Алеся Глинкова, заместитель председателя по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома,
- представители структурных подразделений Миноблисполкома,
- начальники и заместители начальников управлений по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкомов,
- главные ветеринарные врачи,
- директора райплемстанций.