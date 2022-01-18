Служба заказчика ЖКУ Слуцкого района проводит открытый конкурс на текущий ремонт лифтового оборудования жилфонда в 2022 году. В него включили 20 многоэтажек в микрорайоне «Чехова». Ориентировочная стоимость лота — 20 152 рубля.
«Кур’ер» посмотрел дефектный акт‚ который выложен в свободном доступе на странице тендера.
Какие дефекты в лифтах обнаружила комиссия во время обследования и что нужно заменить:
- дом №3 по улице Зелёной‚ подъезд 1 — вышел из строя переключатель режимов работы;
- дом №3 по улице Зелёной‚ подъезды 1 и 2 — нужна замена 16 кг редукторного масла;
- дом №5 по улице Зелёной‚ подъезд 1 — вышли из строя два контактора большой и малой скорости; сбоит плата станции управления;
- дом №5А по улице Зелёной‚ подъезды 1 и 2 — нужна замена 7 кг редукторного масла;
- дом №7А по улице Зелёной‚ подъезды 1 и 3 — вышли из строя подшипники редуктора; западают при нажатии восемь выключателей;
- дом №9 по улице Зелёной‚ подъезды 1-4 — нужна замена 10‚5 кг редукторного масла;
- дом №18 по улице Чехова‚ подъезд 1 — нужна замена 3,5 кг редукторного масла;
- дом №29 по улице Чехова‚ подъезды 1-4 — нужна замена 14 кг редукторного масла;
- дом №31 по улице Чехова‚ подъезды 1 и 2 — нужна замена 7 кг редукторного масла;
- дом №33 по улице Чехова‚ подъезды 1-3 — нужна замена 7 кг редукторного масла;
- дом №39 по улице Чехова‚ подъезды 1-4 — нужна замена 14 кг редукторного масла;
- дом №45 по улице Чехова‚ подъезды 1-4 — нужна замена 14 кг редукторного масла;
- дом №47 по улице Чехова‚ подъезды 1-3 — нужна замена 10‚5 кг редукторного масла;
- дом №49 по улице Чехова‚ подъезды 1 и 2 — нужна замена 7 кг редукторного масла; сбоит регулятор дверей кабины;
- дом №49 по улице Чехова‚ подъезд 2 — шумят подшипники электродвигателя; сбой в работе двух выключателей безопасности; западают при нажатии два выключателя; сбоит плата ПТЗ (фиксирует состояние дверей шахты. — Прим.ред.);
- дом №51 по улице Чехова‚ подъезды 1-4 — нужна замена 14 кг редукторного масла;
- дом №53 по улице Чехова — замена 87 метров тягового каната из-за износа проволочек;
- дом №10 по улице Борисовца‚ подъезд 1 — износ четырёх замков дверей шахты;
- дом №14 по улице Борисовца‚ подъезд 1 — сбоит плата управления; западают при нажатии два выключателя; сбой при работе двух включателей безопасности;
- дом №16 по улице Борисовца‚ подъезд 1 — сбоит плата контроля трёхфазной сети; сбой при работе двух включателей безопасности;
- дом №18 по улице Борисовца‚ подъезд 1 — сбоит плата управления; западают при нажатии четыре выключателя; сбой при работе двух включателей безопасности;
- дом №24 по улице Борисовца‚ подъезды 1 и 2 — нужна замена 15 кг редукторного масла.