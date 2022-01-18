Служба заказчика ЖКУ Слуцкого района проводит открытый конкурс на текущий ремонт лифтового оборудования жилфонда в 2022 году. В него включили 20 многоэтажек в микрорайоне «Чехова». Ориентировочная стоимость лота — 20 152 рубля.

«Кур’ер» посмотрел дефектный акт‚ который выложен в свободном доступе на странице тендера.

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Какие дефекты в лифтах обнаружила комиссия во время обследования и что нужно заменить: