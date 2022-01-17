Продаётся квартира по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 142-61, S — 0.9 м/кв на 1-м этаже.

Недорого. Можно в кредит. Справки по телефону: 8 (029) 307-13-28.

КУП «Универмаг Слуцк» УНП 600154568