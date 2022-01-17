С понедельника‚ 17 января‚ пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные жители могут рассчитывать на 10%-ную скидку на социально значимые товары. На сайтах сетевых магазинов появилась информация о том, как её получить.



Напомним‚ что на прошлой неделе МАРТ и Ассоциация розничных сетей подписали соглашение‚ что магазины будут предоставлять скидку на социально значимые товары некоторым категориям граждан. Это должно отчасти заменить собой ценовое регулирование.

Скидку в 10% на социально значимые товары получат:

Реклама

пенсионеры,

многодетные‚

люди, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц.

Информация о скидке уже размещена на сайтах ретейлеров. Чтобы поучаствовать в программе, надо оформить карту лояльности или поменять статус на «социальный», если такая карта уже оформлена. В некоторых случаях это займёт время‚ пишет Onliner.

«Евроопт»

Скидку дадут на кассе при предъявлении карты «Е-плюс. Социальная». Чтобы её получить, нужно обратиться в инфоцентр или к сотруднику магазина «Евроопт», предъявить подтверждающий скидку документ, а также написать заявление, на основании которого статус карты «Е-плюс» заменят на «Е-плюс. Социальная». Оформление займёт время — до трёх рабочих дней.

«Виталюр»

В «Виталюре» систему назвали социальной программой «Добрые 10%». В ней, помимо многодетных семей, пенсионеров и малоимущих, смогут поучаствовать люди с инвалидностью, а также семьи, которые воспитывают ребёнка с инвалидностью до 18 лет. При этом с 17 января прекращают действие предшествующие социальные программы: скидка 3% до 15.00, скидка 7% по понедельникам для пенсионеров.

Чтобы стать участником программы, нужна «Карта Виталюр» и подтверждающий документ или справка. Купить карту на кассе можно за 1 копейку и зарегистрировать в личном кабинете. До конца января «Виталюр» обещает предоставить скидку даже тем, у кого нет карты.

Пользоваться условиями программы смогут не только «социально уязвимые категории населения», но и их близкие родственники, также социальные работники (при предъявлении подтверждающих документов).

«Соседи»

В «Соседях» сообщают, что готовы предоставить скидку 10% на социально значимые товары и при этом сохранят 5% социальный бонус при покупке товаров до 12.00. Сумма скидки на социально значимые товары не должна будет превышать 29 рублей в месяц.

Скидка будет предоставляться на кассе при предъявлении бонусной карты «Купилка» со статусом «Социальная». Если карте уже присвоен такой статус, отправлять повторно подтверждающие документы не надо (говорят, скидка будет предоставляться автоматически). Получить социальную карту можно по Viber, электронке, в мобильном приложении или же заполнив бумажную анкету в магазине «Соседи». Статус будет присвоен в течение 21 дня после заполнения бумажной анкеты.

«Санта»

В магазинах торговой сети дисконтная карта «САНТА социальная» будет действовать по 17 июля 2022 года. Скидка составляет до 10% от розничной цены.

Воспользоваться социальной скидкой могут: пенсионеры‚ люди с инвалидностью (1, 2, 3 групп)‚ многодетные семьи‚ ветераны ВОВ‚ участники боевых действий‚ малообеспеченные‚ которые получают социальное пособие.

Скидку не предоставят на социально значимые товары, которые участвуют в других акциях, действующих в сети на момент расчёта за товар.

Важно‚ что 10% скидка на товары из перечня социально значимых не будет суммироваться в магазинах с другими скидками.

Также в торговых сетях подчёркивают, что в случае, если размер скидки на определённый товар по карте лояльности выше торговой надбавки, скидка будет предоставлена лишь в размере торговой надбавки. Грубо говоря, ниже себестоимости товар вам не продадут.

Напомним, полный список товаров, на которые установлена скидка в 10%.